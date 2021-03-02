幽门螺杆菌：胃里的“不定时炸弹”

“只要不去体检，我就没病”“不看体检报告，不想给自己添堵”……在一些年轻人中，体检报告仿佛是比上学时的成绩单更恐怖的存在。早在2019年，本报对1979名18～35岁的青年进行的一项调查显示，63.6%的受访青年有过害怕看体检报告的经历；62.6%的受访青年表示平时压力大，怕体检查出问题。不过，有些疾病还真得靠体检查出。

日前，接受记者采访时，华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科主任医师黎培员介绍，对于很多人来说，幽门螺杆菌感染都是在体检时发现的。这是由于90%左右的幽门螺杆菌感染者都没有症状，这种疾病被大家忽略了。“不过，没症状并不代表没有疾病，可能做个胃镜就发现有胃炎了。”黎培员说。

幽门螺杆菌是存在于人体胃里的一种细菌，其感染与诸多消化道疾病的发生、发展密切相关，对一些人来说就像个“不定时炸弹”。同时，幽门螺杆菌还可以通过亲密接触传染给家人、朋友，共用一个水杯、共吃一盘菜，都有可能感染。

虽然幽门螺杆菌感染是引发消化不良、胃炎、胃和十二指肠溃疡等胃病最常见的因素，甚至也是引起胃癌最主要的因素，世界卫生组织将其纳入I类致癌物，但幽门螺杆菌并非隐藏极深，其检查和治疗的技术手段目前都是比较成熟的。

黎培员提醒大家，经常胃不舒服、恶心、腹胀、嗳气、胃痛、口臭等现象，就要小心是否感染了幽门螺杆菌。他介绍了两种常见的检测方法。“体检时的幽门螺杆菌吹气检查就是无创、方便的检测方法，但这种方法不适合所有人。检查前服用的药物（碳14）有极微量的放射性，备孕的女性以及孕期女性、儿童不宜检查。服用胃药和抗生素者应停药一段时间再检查。还有一种方法是幽门螺杆菌粪便抗原检测。由于幽门螺杆菌在胃里生活，经过新陈代谢会脱落并排出体外，大家可以在药店购买检测纸，居家检测。这种方法的准确率能达到90%以上。”

“如检查结果是阳性，说明有幽门螺杆菌的感染，成人不吃药是不可能自己好的，需要规范治疗。”黎培员介绍，一般使用四联疗法治疗，就是选择两种抗生素：拉唑类药物和铋剂，患者服用两周即可。服用药物期间不能饮酒，要健康饮食。“幽门螺杆菌根除后，每年的再感染率低于1.5%。所以，治疗后复查结果阴性者，不一定需要每年都复查。”

对于网上流传的“服用某些益生菌可以消灭幽门螺杆菌”，黎培员表示：“有的研究认为使用益生菌可以提高四联治疗的效果，但目前没有科学依据证明单纯使用益生菌可以消除幽门螺杆菌，发现感染了，还是要遵医嘱治疗。”

相关调查研究显示，近些年，随着卫生状况越来越好，年轻人感染幽门螺杆菌的人数在逐渐下降。黎培员表示，分餐、使用公筷公勺都减少了交叉感染的发生。他提醒大家，幽门螺杆菌感染和不良生活习惯都可能引发年轻人的胃病。而幽门螺杆菌引发胃癌则是一个非常漫长的过程，发生概率也相对较低，大部分患者是中老年人。受抽烟、喝酒、不健康饮食等高危因素的影响，男性患者会多一些。年轻人如果得胃癌，大部分和幽门螺杆菌感染关系不大。

对于保持胃部健康，黎培员提醒大家除了根治幽门螺杆菌感染，健康饮食、不抽烟酗酒、不经常熬夜、适度运动、调节好个人情绪都很重要，这样才能有个健康的胃、健康的身体。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报