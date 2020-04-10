分餐从我做起，守护绿色健康

“多吃点，来来来，我帮你夹点菜！”“咱俩合用一个碗吧，反正一家人无所谓。”“你不够吃吧？来来来，我匀一点给你”……有人可能在进餐时无意中使用了对方的餐具，也有不少人因为想要照顾亲人朋友，用自己的餐具帮对方夹菜。这种用餐方法是否文明健康呢？

2月3日，南京市通报一起聚集性病例，有9人因家庭聚餐感染，波及8个家庭。疫情之下，因亲友聚餐导致感染新冠肺炎的情况屡见不鲜，这也让餐桌上的卫生进入了疫情防控视野。同时，使用公筷公勺及分餐制，这个话题也重新被广泛关注。对此，中国饭店协会日前发布倡议，引导餐饮企业开展公勺公筷双筷健康行动，做绿色健康饮食习惯的倡行者。

而疫情防控期间，随着人们健康意识的不断提升，对分餐、使用公筷公勺等绿色健康餐饮方式的要求也不断提升。有调查显示，超八成受访者认为分餐更卫生，合餐可能成为舌尖上的“隐患”，传统的互相夹菜、合餐等很容易造成消化道疾病的交叉传染和传播。

疫情防控，让“分餐”成为绿色健康饮食习惯的新选择

所谓“合餐”是指多人合用一份或几份菜肴，目前我国大多数家庭依然采取传统的合餐方式。“分餐”是指由厨师、服务人员或家人，把主食和菜肴分配到餐具中，供每一位就餐者独自享用。

早在2003年SARS期间，“公筷制、分餐制”就呼声高涨，中国饭店协会专门制定《餐饮业分餐制设施条件与服务规范》，分餐制曾被很多餐厅采用，但很快又销声匿迹，合餐、互相夹菜的卫生陋习又回来了。2016年，《中国居民膳食指南（2016）》曾明确提出不浪费和分餐制。2019年启动的“健康中国行动”，再一次强调在集体用餐中应采取分餐制。

事实上，中国是乙肝、胃癌等肠胃疾病高发病率国家，超过世界平均水平。这些传染性疾病大都与“吃”相关，而合餐是很多疾病发生的重要原因之一。据世界卫生组织统计，食源性疾患的发病率居各类疾病总发病率前列，而在疾病的各类传播途径中，唾液是最主要途径之一。

北京协和医学院教授张宏冰指出，传统的合餐制为健康埋下隐患，可使多种病毒、细菌在就餐者之间传播，比如幽门螺旋杆菌、感冒病毒等都可能在相互夹菜时不经意间传染给他人。

中国疾病预防控制中心营养健康所教授杨月欣表示，吃饭时筷子上会沾有唾液，很多通过粪口传播（消化道）的疾病，如诺如病毒、幽门螺旋杆菌、甲肝、乙肝、戊肝等，都可能在相互夹菜、公私筷混用中交叉感染和蔓延。

数据显示，我国幽门螺旋杆菌成人感染率超50%，80%-95%的慢性胃炎患者、70%的胃溃疡患者、95%的十二指肠球部溃疡患者和89%的胃癌患者都与幽门螺旋杆菌感染有关。中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科副主任赵东兵表示，“幽门螺旋杆菌的主要传播途径是人与人之间的口口传播或粪口传播，就餐时它可能通过唾液、通过我们使用的筷子以及一些不注意的方式进行传播。”赵东兵指出，共餐是感染幽门螺旋杆菌的重要途径之一，倡导分餐制、使用公筷是有效降低和减少幽门螺旋杆菌的一个重要方法，为了家人健康，应采取分餐制，让幽门螺旋杆菌传播止于公筷。

中国饭店协会会长韩明表示，实行分餐制，不仅能预防和减少多种疾病交叉感染的机会，也可以按需提供餐食，减少食物浪费。餐饮企业可根据不同业态和规模，采用服务员餐桌分餐、上菜前分餐、自助餐、摆放公勺公筷等多种分餐方式。

分餐益处多多，更好守护我们的餐桌健康和文明

我国“合餐”的餐饮传统流传已久不易改变，讲究团圆的热闹氛围似乎也不适合分餐。调查中，许多人针对“分餐”提出的问题大多类似：担心家人不习惯公筷公勺；情感上觉得有些“不近人情”“生分”、不好意思提出来等。还有人担心，“分餐”会不会意味着“分爱”？

其实，分餐制具有卫生、互不传染可能携带的疾病以及减少浪费等优点，分餐制更注重每个人自负其责、把握分量、吃光所给。试想，如果因为合餐而感染了不必要的疾病，还何谈对家人朋友的关爱？而通过推行分餐制、使用公筷、公勺等良好的卫生习惯，可以更好守护我们的餐桌健康和文明。

饮食文化学者马学仁表示，中国饮食文化讲究热闹气氛的优点值得保留，但健康的用餐方式势在必行。“使用公筷公勺并不会少了餐桌情谊，只不过多了一道工序而已，把使用公筷当成习惯，不仅是对对方的尊重，也是对自己负责。”

“分餐并不难，我把家里的餐盘换了就迎刃而解了。”广东的钱女士在网上一家陶瓷餐具店铺里购买了5个简约健康的分格餐盘。餐盘比一般家用菜碟略大，分出4格，有白色、蓝色等多种花色。“一格放米饭，另外的格子放菜，人手一盘再加一碗汤，就是特别健康的一顿饭。吃的内容健康，分餐的方式也健康。”钱女士说。据这家店铺客服介绍，疫情期间，这类分格餐盘销售火爆，近一个月销量有7000多个。

家住北京的陈女士表示，“我们不仅碗筷各用各的，连洗碗布都区分了。”她说，分餐后由于更精准地掌握了家人的食量，还避免了浪费，“过去家里经常会剩菜，现在剩下的菜越来越少。”

张雅萍一家在疫情期间选择分餐，已经坚持两个多月了。“分餐可以降低交叉感染风险，还可以合理、定量搭配，保证营养又不浪费，能让孩子从小养成好习惯。”她说，眼下多数家庭有较长时间居家生活，正好可以利用这个契机，帮助孩子从小树立分餐意识，带动家长、老人养成分餐和使用公筷的习惯。

北京大学肿瘤医院副院长潘凯枫介绍，她自己家里早就使用公筷就餐了。她提醒，主动使用公筷公勺是体谅与尊重他人的一种体现，也是对老人、幼儿等易受感染群体的照顾。如果有更多年轻人认同分餐制才是科学进步的就餐方式，分餐制就能流行起来。

推行分餐的好处到底有哪些？杨月欣指出：1.培养卫生文明好习惯，减少交叉感染，降低食源性疾病和传染性疾病的发生。2.培养良好健康生活行为，对合理膳食、平衡营养、控制食量，以及预防肥胖糖尿病癌症等慢性疾病同样具有深远意义。3.有助于合理膳食，遏制大吃大喝、减少铺张浪费。促进良好社会风气转变。4.传承优良中华传统饮食文化，促进饮食文化弘扬发展，对烹饪方式、量化、器皿、盐、糖等使用等提出新要求。

此次疫情为推广分餐制提供了大好契机，有不少专家指出，分餐制还是要从改变观念开始，从每一个人做起，建议能分餐的尽量分餐，确实不能分餐的做到一菜一公筷，一汤一公勺。

为了家人、朋友和自己的健康着想，让我们改变传统进餐方式，让我们“分餐不分爱”。把公勺公筷使用变成一种文化和新风尚，靠每一个人自身的坚持，把习惯固化为文化。（记者 张峥）