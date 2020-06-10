公筷、分餐应和“饭前洗手”同样宣传

一场突如其来的新冠疫情将公筷、分餐再次推向餐饮的最前沿。北京、上海、广州等诸多城市陆续发出使用公筷公勺和推行分餐制的倡议，避免“病从口入”。其中，北京将公勺公筷分餐制纳入了《北京市文明行为促进条例》进行推广，条例于2020年6月1日起正式实施。

在疫情防控常态化之下，此次公筷公勺、分餐制会成为公众日常生活中的习惯吗？餐饮企业又如何看待和实行公筷分餐制？

探访

调查30余家餐厅

愿意使用者较少

《北京市文明行为促进条例》中明确提出“餐饮服务企业应当配备公筷公勺，有条件的应当推行分餐制，引导消费者文明就餐。”

连日来，北京青年报记者实地走访了北京朝阳、海淀、大兴、丰台、通州等多个商圈30余家餐厅发现，许多老字号和品牌连锁饭店都已行动起来，为消费者准备了不同形式的公筷公勺，有条件的还实行了分餐制；但在一些中小型餐馆，无论是公筷公勺的配备，还是相关的服务都还有待提升。

松鹤楼是一家老字号苏帮菜。北青报记者来到其位于海淀区的融福店看到，店门口的醒目位置张贴着引导顾客的“一菜一公筷，一汤一公勺”的宣传牌。

“这是本道菜的公筷和公勺，”在二楼包间内，服务员正向在用餐的一桌客人作出提醒。北京松鹤楼总经理王春平表示，松鹤楼主打苏菜，比较精致讲究，菜品有很多是按位上的。所以一直有分餐、公勺公筷的服务基础。疫情期间还对服务流程做了进一步优化，相关内容也写进了餐厅的服务规范。

作为一家粤式特色餐厅，汤城小厨定位为朋友聚会，家庭用餐为主。北青报记者在汤城小厨海淀五道口购物中心的门店看到，每张桌子的正中央，都摆放着一双公筷，其颜色也和普通筷子有所区别。

在大兴区西红门商圈大龙燚火锅店内，服务员为每一张桌子配备了多双长筷子。记者注意到这双筷子比桌面上的普通筷子要长出1/3，且颜色不同。

在海底捞门店通州北苑店，该店的倪店长表示，从2019年开始，公司层面已对公筷服务进行了规范，对公筷颜色也做出了区分。灰色的筷子是食客私用筷，褐色筷子是公筷，上方还写着“生食专用”。

北青报记者走访多家餐厅后发现，虽然店内提供了公筷，但很多顾客还是使用着自己的筷子在盘中夹菜，而公筷被随手放到了一旁。还有一部分顾客吃着吃着就把吃饭的筷子和夹菜的筷子弄混了。

三里屯商圈和团结湖附近都聚集着不少餐饮门店，但北青报记者一圈转下来发现，基本没有商家在墙上、餐桌等显著位置张贴醒目的公筷公勺倡议海报，也未有摆放相关提示标识牌等。

调查

3天随机采访百组路人

“太麻烦”成拒绝高频词

“我赞同使用公筷，但是特别难执行。”28岁的高先生告诉北青报记者，他认为在家里吃饭是一大家人温馨和睦的体现，家人之间使用自己的筷子相互夹菜非常普遍，如果也分公筷老人心里可能会不舒服。如果是在外面和朋友聚会，同样会面临情面和效率等问题。

北青报记者先后3天选取了100组路人，对其进行了街头采访。从结果来看，在家不使用公筷的原因分别为“一家人没必要”“不习惯”“太麻烦”，而外出就餐不使用公筷的原因分别为“餐厅没有主动提供”“大家都不用”“不习惯”“亲朋好友没必要”。

对此，南华大学附属第二医院医务部院感办兼传染病管理科主任黄靓医生告诉北青报记者，新冠疫情期间，有些病毒感染者是通过聚餐或密切接触感染，感染人群往往是整个家庭、整个家族。围桌共食、不用公筷，这种就餐方式隐藏着巨大的风险，给病毒传播提供了便捷的途径。除了预防新型冠状病毒，其他传染病如慢性乙型肝炎、细菌性痢疾、幽门螺杆菌感染等等都存在家族聚集性的特点。

根据流行病学统计数据显示，幽门螺杆菌感染在发达国家发生率通常低于30％，我国自然人群中的感染率为40%-60%，且各地区分布不均，呈家族聚集现象。幽门螺旋杆菌主要是通过口-口（共用餐具、洁具）传播，如果家中亲人感染了幽门螺旋杆菌，就可能会在合餐的时候发生传播，致使其他家庭成员感染。

黄靓表示，很多人以为使用公筷，是防止别人把病传染给自己，其实使用公筷最大的作用，是防止可能的疾病从自己身上传染出去。比如一家三口中，有人有幽门螺杆菌，只要患者使用公筷，即可切断传染。

此外，儿童常见的手足口病的传播途径多为感染者的鼻、咽分泌物或粪便。6岁以下的孩子免疫功能低下，更易因共用碗筷导致病毒交叉感染。

建议

公筷、分餐应和

“饭前要洗手”一样宣传

中国疾病预防控制中心营养健康所教授杨月欣表示：“长期以来，分餐并不在学生的卫生教育课本中，不在成人的健康生活方式教育中，不像‘饭前便后要洗手’一样被广泛宣传，这表明我们的全民健康教育还需要长期努力。”

杨月欣认为，目前我国有对公共餐饮卫生安全硬件和软件的要求，但缺乏对顾客和餐饮服务管理的相关制度规定，无法形成有效约束。同时，政策、场所（包括学校、社区、幼儿园等）、媒体网络、专业团体以及厨具制造业等支持性环境的营造也很重要。

“难就难在没成习惯，少数和小众的影响力是不够的，只要养成习惯，小众变大众，就不觉得难了，大家都自然而然养成良好习惯。” 中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授、博士生导师朱毅表示。

“家庭可以先从餐具分开做起，各人有各人的筷子、饭碗、杯子、勺子，就像各人有各人的牙刷一样，再从各人有各人食谱，分量种类各不同做起，餐馆可以监督实施，另外宣传入眼、入耳、入心，更新观念，公筷是尊重和爱，是负责任的保护。” 朱毅说。

随着各地倡导公筷、分餐制的呼声越来越高，在政策层面上，更多的地方标准、行业指南陆续出台。

北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会3月9日联合发布《推行公筷公勺共建文明餐桌倡议书》，号召北京市餐饮服务要配备公筷公勺，有条件的企业可定制带有“公”字标识的公筷公勺；严格做好公筷公勺清洗、消毒，设置公筷公勺专用存放区；根据餐桌规格、用餐人数、菜品类型等，摆放相应的公筷公勺。

“公筷要长出三厘米。”在接受北青报记者采访时，北京烹饪协会常务副会长刘玉驰表示，改变一种旧的生活习惯并非一朝一夕就能解决，主要是靠不断地倡导和宣传，协会提出了“放心餐厅”创建工作，其中就有关于公筷公勺摆上桌的要求。而具体落实到细节上，我们建议商家使用比普通筷子长3厘米的“超长版”公筷，这样消费者用餐时不易弄混。

文/本报记者 朱健勇 实习生 许银豪 王芊润