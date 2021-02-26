医疗行业高质量发展是必然要求 目标管理重在激励

人民网北京2月26日电 为进一步加强医疗质量安全管理，持续提升医疗质量安全管理科学化、精细化水平，构建优质高效的医疗质量管理与控制体系，根据《医疗质量管理办法》，日前，国家卫生健康委制定了《2021年国家医疗质量安全改进目标》（以下简称《目标》）。

近日，国家卫生健康委医管局监察专员郭燕红表示，我国已步入高质量发展阶段，医疗健康行业作为保障我国人民生命健康的重要领域，医疗质量和医疗安全直接关系到人民群众健康。目前，推进医疗行业高质量发展和安全改进已成为时代发展的必然要求。

“十三五”发展积累 支撑《目标》文件发布

持续改进质量，保障医疗安全，为人民群众提供安全、优质的医疗服务是卫生健康工作的核心任务，也是深入推进医疗卫生事业高质量发展的重要工作内容。

郭燕红指出，党中央、国务院高度重视医疗质量安全管理工作，通过多年的建设与发展，尤其是“十三五”以来，我国医疗质量管理与控制体系不断完善，工作机制日益成熟，医疗质量安全管理科学化、规范化、精细化程度不断提高，医疗质量安全基线情况逐步清晰，医疗质量安全水平持续提升。

国家卫健委医政医管局医疗质量与评价处处长马旭东介绍，“十三五”期间，我国正式开始用数据描述医疗质量，并促进改善医疗质量。经过5年积累，我国基本覆盖并完善了主要专业的指标体系，基本掌握了我国不同类别、不同层级医疗机构的质量基线，这对规范诊疗行为，改进突出问题大有助益。我国连续5年编制发布的年度《国家医疗服务与质量安全报告》，也为以目标导向的医疗质量安全持续改进工作提供了数据支持和机制保障。

“《2021 年国家医疗质量安全改进目标》解读”（以下简称《解读》）指出，国家卫生健康委在国家层面提出年度国家医疗质量安全改进目标（以下简称“年度目标”），既是对我国医疗质量安全情况的总结分析和结果应用，又是进一步聚焦医疗质量安全的薄弱环节和关键点，明确行业改进方向，提升医疗质量安全管理科学化、规范化、精细化程度的重要手段。

针对薄弱环节 客观分析提出年度目标

“目标管理不是我国首创，这是各行各业经过实践检验的现代管理方法，也是世界发达国家和国际组织开展医疗卫生领域管理的通用方法。”郭燕红表示。

解读指出，年度目标来源于国家发布的医疗质量安全管理制度、医疗质量控制指标、医疗技术临床应用管理规范或行业诊疗指南等相关政策要求，是在基于对我国医疗质量安全情况客观量化分析，充分考虑科学性、时效性、可操作性的基础上，针对当前医疗质量安全领域突出或者共性存在的薄弱环节和关键领域提出的。提出年度目标主要具有以下几方面的作用：

一是凝聚力量，形成合力。年度目标的提出，能够进一步引导全行业聚焦管理重点，强化责任意识，凝聚多方力量，发挥资源协同作用，推动政府主导、行业自律、机构自治、多方参与的医疗质量安全管理格局进一步完善。同时，目标改进效果的量化表现也可以进一步鼓励和调动医疗机构和医务人员积极性，推动医疗质量安全持续改进。

二是优化机制，提高效率。各项年度目标核心策略能够指导医疗机构进一步优化医疗质量安全管理机制，打破传统的部门、学科壁垒和工作障碍，推动多部门、多学科有效协同，提高工作效率和水平。

三是营造氛围，培育文化。通过年度目标改进工作的持续推进和典型方法推广，能够进一步加强行业交流互鉴，营造良好的医疗质量安全改进氛围；同时引导医务人员在日常工作中更加注重养成医疗质量安全理念，持续培育人人关注、人人知晓、人人实践的医疗质量安全文化。

在《目标》文件中，10项国家医疗质量安全改进目标是文件的主要内容。解读介绍，这10个目标主要涵盖心脑血管和肿瘤性疾病等重大疾病领域、病案质量和医院获得性事件等医疗管理领域、以及静脉输液率等问题比较突出的诊疗行为领域等3个方面。

“这10个目标是从超过50个指标中遴选出来的。”马旭东表示，国家卫生健康委经过专家评议，数据统计等多轮筛选最终遴选出目前这10个目标。希望在这10个目标的推动下，行业从业者能改变思维，营造出行业健康发展的工作氛围，推动医疗质量向更高的方向前进。

打破部门壁垒 推动年度目标实现

如何才能实现年度目标？解读要求，年度目标的实现需要行政部门、行业组织、医疗机构和医务人员密切合作、共同推进。医疗机构承担年度目标改进工作的主体责任，要围绕年度目标逐项建立专门工作小组或技术团队，具体负责相关目标组织实施和持续改进工作。积极创新工作机制和方式方法，注重破除原有管理模式的部门、学科壁垒和工作障碍，提倡多部门、多学科有效协同，按照各目标核心策略制定符合本机构实际的管理组织架构、相关制度、工作机制和实施路径。尤其是要注重建立目标改进工作的调度和激励约束机制，充分调动相关管理人员和医务人员积极性。

马旭东强调，在具体操作过程中各方要发挥自己应有的作用。例如，行政部门要发挥好行政推动的指导作用；医疗机构要承担主体改进责任，按照要求改进制度，完善工作架构；行业组织、质控中心、学术团体等也要充分发挥自身作用，为推动年度目标实现，同频共振齐发力。

解读明确，各级卫生健康行政部门要将年度目标作为重要抓手融入医疗质量安全管理工作，采取多种形式开展培训、交流和宣贯，引导医疗机构围绕年度目标全面提高医疗质量安全管理意识，完善医疗质量安全管理组织架构和工作体系，做好医疗质量安全持续改进工作。各级各专业质控组织要将年度目标改进工作作为核心质控工作任务，为目标的实现提供技术支撑。同时，各方要从行业层面、机构层面加强宣传和经验交流，为实现目标营造良好的氛围。

2月19日召开的中央全面深化改革委员会第十八次会议，审议通过了《关于推动公立医院高质量发展的意见》。公立医院作为医疗行业的主体，如何落实《目标》文件，推动年度目标实现？马旭东表示，医院要围绕每一个目标，建立专门的工作小组或团队，设计制度促进组织机制改革重塑。如果部门学科有壁垒或存在工作障碍，医院需通过制度设计打破发展壁垒，改进工作方式方法。

不做“打板子”考核 10个目标会动态调整

今年是“十四五”开局之年，马旭东表示，《目标》之所以在春节后就发布，主要是因为2021年底时，国家卫生健康委要对10个目标的完成情况进行全面总结，并通过典型案例征集、评比等方式推广。

“此次《目标》发布，我们不做‘打板子’的考核工作。”马旭东表示，目标管理是加强医疗质量改善的一种服务方式，不是惩罚手段。我们提出年度目标旨在激发管理人员和医务人员的积极性，持续推进医疗质量管理工作。行政部门在工作推进过程中要重点做好指导、监测等工作，用好杠杆，例如评审的杠杆等。

国家卫生健康委会通过培训、典型经验交流推广、政策倾斜等措施推动年度目标实现。例如，在等级医院评审标准中，把年度目标指标作为权重，鼓励大家改进。国家卫生健康委也会进一步收集和推广好的做法和典型经验。

马旭东介绍，文件中的10个目标并非固定不变，一些目标可能在未来的2-3年都要坚持做下去，也有可能在出下一年度质量改进目标时，有些会被替换掉，这是一个动态调整的过程。

解读指出，将根据2021年度目标改进工作实际和我国医疗质量安全年度监测情况，结合改革与发展工作重点，按年度发布国家医疗质量安全改进目标。