卫生健康工作备受代表委员关注

新冠肺炎疫情对2020年的影响是方方面面的。其中，涉及卫生健康工作的建议提案数量大幅增长，代表委员对卫生健康工作格外关注。

这一年，国家卫生健康委承办建议提案共2539件，较2019年增加978件，增幅达62.7%。主办件位列中央国家机关单位第一位。国家卫生健康委共承办了467件疫情防控相关建议，占承办总数的32.5%。关于“疾病防疫”的建议数量同比增加了179%。

与往年相比，代表委员重点关注卫生应急管理建设、疾病预防控制体系、医学人才培养体系、健康养老服务体系、基层卫生服务能力、卫生规划总体设计、健康数据平台建设、卫生健康宣传教育、卫生立法、生育政策调整等方面内容。

特事特办，急事急办

2020年，国家卫生健康委采纳代表委员意见建议646条，出台相关政策措施248项。

“受疫情影响，全国上下对卫生应急管理及重大疫情防控的认知度和关注度明显提高。而此次疫情暴露出的我国疾控体系、卫生应急管理体系的不足和短板，特别是在基层各个领域遇到的卫生政策落实和工作进展中的困难，通过代表委员得以集中反映出来。”国家卫生健康委办公厅相关负责人表示，针对这种情况，国家卫生健康委按照“特事特办、急事急办”原则，将意见建议直接吸纳融入到抗疫政策措施中。

2020年两会前，代表委员积极建言献策，提交了238件疫情相关建议提案，大量意见建议转化为政策措施。比如，采纳委员关于及时总结治疗经验、加强中医药治疗等多条建议，有关内容体现在了相关诊疗方案中，形成了全链条、覆盖不同人群的救治整体方案。

统计显示，国家卫生健康委承办的建议提案中，35件涉及改革完善疾控体系，不少代表委员从健全疾控体系、提升疾控能力、加强疾控队伍建设等方面提出了意见建议。对此，前述负责人介绍，国家卫生健康委认真研究吸纳代表委员的意见建议，目前正在加快推进疾控体系改革。

一是在管理体制方面。积极会同相关部门认真研究疾控中心的管理体制改革等问题，更好地理顺疾控中心与行政主管部门之间的关系，优化职能设置，完善功能定位，提升专业能力，突出传染病防控、应急处置等核心职能。二是在保障机制方面。协调相关部门，改善疾病预防控制基础条件，推动落实政府的领导责任、保障责任、管理责任和监督责任。建立稳定的公共卫生事业投入机制，按规定落实政府对疾控机构的财政保障政策。按照“两个允许”要求，建立健全保障与激励相结合的运行机制。三是在人员编制、职称等方面。增加疾控中心人员编制，要按照常住人口万分之一点七五的比例足额配备，卫生技术人员不低于70%，合理提高重大疾病防控技术人员、职业健康等工程技术人员比例。提高专业技术高级岗位比例，探索在符合条件的省级疾控中心试点开展高级职称自主评审。

前述负责人表示，下一步将着力在求实效上下足功夫，把办理工作与履行自身职能、完善政策、推进工作紧密结合起来，打通成果转化“最后一公里”，充分挖掘建议提案中的政策资源和信息资源，促进健康中国的发展。

5项具体工作最受关注

国家卫生健康委连续多年坚持对全国“两会”期间代表委员关于卫生健康领域的建议与提案进行综合分析，以期精准掌握人民群众对卫生健康工作的意见和呼声，也为医药卫生体制改革和人口健康相关政策研究提供依据。

对2020年的建议与提案分析发现，关于卫生健康工作具体事项关注度最高的5个方面分别为：整合医疗资源强化医疗管理，加强卫生应急指导与综合协调，完善卫生健康法律法规体系，健全健康大数据系统和建设卫生健康人才队伍。

代表委员指出，坚持以人民健康为中心，提高医疗资源利用是新一轮深化医改各项工作的重要方法，要在破除原有体制机制障碍基础上，“以通治痛”，通过规范化的区域规划与平台建设，推动医疗、医保、医药的数据联通，进一步强化医疗管理，提升医疗机构服务能力和医疗质量。特别是要配合国家宏观发展战略布局，加强京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区与重点省市区域的卫生健康发展规划，强化顶层设计，着力打造健康中国示范区。

如何在现有基础上因地制宜加强卫生应急指导工作，提升卫生应急治理能力，优化突发公共卫生事件处理机制，创新多方位跨区域监测预警技术等也是代表委员重点关注的内容。在应急指导工作中，代表委员们关注新冠肺炎疫情防控实时动态，及时准确收集民情表达民意，提出要强调联防联控的作用发挥，构建医防结合背景下的应急管理平台，重视应急物资储备管理体系和医疗应急救助体系，完善修订突发公共卫生事件应急预案和工作方案，特别是要加强演练，及时研判，明确公众参与义务和责任，提高卫生应急预案的可操作性等。

分析还发现，《传染病防治法》《突发事件应对法》的修订与完善成为代表委员们重点关注领域。另外，国家大数据系统已逐步健全，实施成效日渐显现，但在2020年度疫情防控阶段还存在各地数据平台对接难，数据收集有误和无法精确分析预测等情况，大数据资源的准确应用，引起了代表委员的重点关注。同时，代表委员建议在进行医务人员薪酬制度顶层设计时，需要综合考虑工作数量、质量、责任、风险、效率效能等因素，既要体现多劳多得、优劳优酬，又要兼顾公平、公正。

前述负责人说，未来还将继续加强与代表委员日常沟通联系。坚持“走出去”与“请进来”相结合的工作方法，办好“代表委员论健康”微信群，促进线上线下沟通交流有机融合。