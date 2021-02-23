优化供水结构 污水资源化利用从“善治”迈向“善用”

“城镇化率每增加1%，城镇生活用水将增加 16.7 亿立方米，到2030年我国人口高峰期，仅城镇生活用水就将增加250亿立方米。”中国水利水电科学研究院水资源所副所长赵勇表示，当前全国城镇废污水排放量高达750亿立方米，随着人口增长及城镇化水平的提高，城镇污水排放量仍会持续增加。

污水资源化利用作为再生水替代常规水资源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。国务院发展研究中心资环所副所长常纪文认为，污水资源化是“一把钥匙开了三把锁”，同时解决了水生态、水资源、水环境三大问题，实现了三个效益。

碧水源董事长师文剑平认为，随着膜技术的提高和工艺的改善，污水资源化的成本还有下降空间，污水正在从一种城市“负担”变成有效的水资源。

文剑平坦言，污水资源化利用从“善治”迈向“善用”，要对污水资源化的等级标准、技术等进行规范，根据国家发改委等十部门联合印发的《关于推进污水资源化利用的指导意见》（以下简称《指导意见》）的要求，研究实施细则，推出污水资源化的等级标准、技术规范和价格指导。

可资源化利用的污水作为一种生产要素，也需要市场积极参与。“目前再生水做景观补水多，收费利用少，未来要加强有目的利用、付费利用。”清华大学环境学院教授王凯军认为，相关投资和收费机制亦需完善，缺少合理的收费和激励机制，会挫伤企业对再生水利用积极性。