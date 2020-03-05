碧水源紧急救援供水车投入使用 为武汉提供安全供水保障

日前，水务龙头企业碧水源为国家住房和城乡建设部研制的双膜技术城镇应急供水车，在国家供水应急救援中心华中基地（下称“华中基地”）完成紧急调试，严阵以待开赴抗疫一线，为武汉提供安全供水保障。

华中基地负责单位武汉水务集团拥有武汉11座自来水厂，供水服务面积涵盖武汉市主要城区及部分远郊城区，在疫情期间还承担着包括火神山、雷神山医院在内的141家医疗救治定点供水保障。为做好水源突发事件的应急工作，确保用水安全，华中基地急电碧水源协助提供应急供水车的技术支持。碧水源义不容辞，立即派出膜产品、电气自控、膜工艺相关的专业工程师队伍，驱车1300余公里赶赴武汉，仅用3天时间，完成了全部应急供水车的调试任务，随时可投入使用。

碧水源是住建部“国家供水应急救援能力建设”项目的技术装备承担单位，为应对突发性水源污染事故及重大自然灾害等造成区域城镇供水困难，创新研制的城镇应急供水车，采用了具完全自主知识产权的“超滤-纳滤”双膜技术，精度达0.01微米的超滤膜可截留99.99%的细菌和病毒，灭菌效果可达6LOG高标准的纳滤膜，则能进一步去除微量有机物，保障复杂水质问题下的饮水安全、健康。同时，该装备作为移动类应急净水设备，属于行业首创，填补了我国供水应急救援能力的空白，兼具机动、灵活、产水量大、自动运行性高、反应速度快、出水便捷等优点，除了外挂水龙头,还可以生产袋制水和瓶装水。

据悉，碧水源硬核抗疫动作频频，此前已为湖北4家医院捐赠了价值近百万元的纳滤净水设备，守护5000名医患的饮水安全健康；在24小时内为武汉方舱医院提供智能一体化污水净化系统（ICWT），保障了医疗污水高标准安全处理。众志成城战疫情！碧水源将持续为打赢这场疫情防控阻击战提供自主创新的水处理膜技术解决方案。