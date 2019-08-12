建筑垃圾再利用需要更多“大兴样本”

为避免垃圾乱堆、垃圾围城现象，北京大兴区去年起开展建筑垃圾资源化处置工作。据报道，截至今年7月底，大兴区共建立固定式建筑垃圾资源化处置场1座、临时资源化处置场27座，建筑垃圾资源化利用方面，已累计生产再生产品4788万吨，应用4352万吨，利用率达到90.89%。

统计数据显示，中国每年消耗全球一半的钢铁和水泥用于建筑业，年产18亿吨建筑垃圾。这么多的建筑垃圾怎么处理掉？这其中又有多少变废为宝，进行了再生利用呢？从资源化利用来看，我国建筑垃圾总体资源化率不足10%，远低于欧美国家。如此语境下，北京大兴共建建筑垃圾资源化处置场28座，九成建筑垃圾实现再利用，堪称建筑垃圾资源化处置的可研样本。

中国的一些建筑寿命较短，由此派生出“两多”——重复建设多、建筑垃圾多。我国在建筑垃圾再利用方面才刚刚兴起探讨试点之势，尚未进入全面实施阶段。建筑垃圾用于再利用的极少，绝大多数建筑垃圾都被粗放填埋和堆放，不仅浪费巨大，花费惊人，也不利于环境保护。

日本人将建筑垃圾视为“建筑副产品”，十分重视将其作为可再生资源而重新开发利用，比如港埠设施，以及其他改造工程的基础设施配件，可以利用再循环的石料，代替相当量的自然采石场砾石材料。日本对于建筑垃圾的主导方针是：尽可能不从施工现场排出建筑垃圾，建筑垃圾要尽可能重新利用，对于重新利用有困难的则应适当予以处理。

目前大兴区建筑垃圾资源化处置工作基本形成了建筑垃圾“产生-清理-运输-消纳-再生产品利用”的绿色循环链条。截至目前，大兴区生产的再生产品总数量4788万吨，销售约4352万吨，库存量约436万吨，再生产品利用率近91%。北京大兴通过对建筑垃圾的再生利用，有效保护了环境和国土资源。

推进建筑垃圾再利用，需要更多“大兴样本”。我国必须大力开发建筑垃圾这块“金矿”，节约资源，保护环境，造福于民。