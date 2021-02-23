国家卫健委：2月22日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京2月23日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至2月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。2月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（广东9例，山西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者250人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例174例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例4949例，累计治愈出院病例4775例，无死亡病例。

截至2月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例374例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例84842例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89852例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者976922人，尚在医学观察的密切接触者8002人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（境外输入14例）；尚在医学观察无症状感染者302例（境外输入266例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11874例。其中，香港特别行政区10884例（出院10404例，死亡197例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区942例（出院893例，死亡9例）。