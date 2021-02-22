国家卫健委：2月21日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京2月22日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至2月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。2月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（广东3例，上海2例，四川2例，北京1例，天津1例，福建1例，湖南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者440人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例185例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例4939例，累计治愈出院病例4754例，无死亡病例。

截至2月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例401例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例84805例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89842例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者976500人，尚在医学观察的密切接触者7832人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者309例（境外输入271例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11858例。其中，香港特别行政区10868例（出院10389例，死亡197例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区942例（出院893例，死亡9例）。