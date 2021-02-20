假豪横真浪费 这样点餐太任性

近日，一段“服务员提醒顾客合理消费避免浪费被骂”的视频在网上引起热议。视频显示，一对青年男女在丰台区一火锅店就餐时执意加菜，不顾服务员避免浪费的提醒，并拍桌子吼道“我乐意”“管得着吗”。

昨天，涉事餐厅“浩爷羊蝎子火锅”六里桥店发出声明表示，餐厅将坚持引导顾客合理就餐、杜绝浪费，并为受委屈的服务员颁发了“安慰奖”。记者注意到，在当事顾客的菜单被曝光后，不少网友对当事顾客视频中的“豪横”行为表示不赞成，表达了对浪费食物行为的谴责，“不以浪费为耻，反而理直气壮。”

相关专家也表示，任何单位和个人都有权劝阻、制止餐饮浪费行为。

一段视频引热议

服务员劝阻浪费反被戗

“您都点这么多菜了，我希望您能吃好，但是也别浪费嘛。”“我想点，我乐意，怎么了？”近日，一段“服务员提醒顾客合理消费避免浪费被骂”的视频在各大平台引发热议。“你有完没完啊？不吃了！”视频中，顾客一拍桌子，起身就要离开，留下满满一桌子菜。

短短几十秒钟的视频，却在网上掀起不小的波澜。在抖音等多家短视频平台上，不少网友对顾客浪费食物的行为表示谴责，但也有人把矛头对准了服务员和餐厅：“这个服务员是挺闹人”，“我向着客人”，“这不是提醒是骚扰……”

记者采访还原事实

顾客两次加菜远超正常量

视频里的一幕发生在位于丰台区的“浩爷羊蝎子火锅”六里桥店。昨天，北京浩爷餐饮管理有限公司发言人蔡超杰向记者讲述了事情的来龙去脉。他说，视频中的服务员是在店里工作了5年的老员工，餐厅一直培训员工引导顾客适量点餐避免浪费。事情发生后，服务员受到了不小的影响，甚至还有人在网上给餐厅打“差评”。蔡超杰介绍，视频中的一幕发生在2月15日晚餐时间，两位当事客人共点了1000多元的菜品，远远超出两个人的正常饭量。

“顾客第一次点菜时就点多了，服务员怕他们吃不了，提醒有半份菜，但顾客还是坚持点了菜。”蔡超杰说，20分钟后，顾客第二次点菜，服务员看到桌上还有很多剩余菜品，就进行了劝导，但顾客还是不接受。直到第三次，顾客又要加菜，服务员再次劝导，才发生了视频中的一幕。

蔡超杰说，两位顾客一共点了20多种涮品和凉菜，总计1125元。其中很多菜都没有动过，最终几乎剩下一半，顾客后来也没有将菜打包带走。“他们点的菜量远远不是两个人能吃完的，大约为5人的菜量。”蔡超杰表示，在六里桥店一般人均消费140多元，两个人花300元左右就能吃饱吃好。

餐厅做法暖人心

继续坚持劝导并安抚服务员

昨天，浩爷餐饮管理有限公司发出声明称，十五年来公司一直力推小份锅底和半份菜，今后将继续践行“让顾客合理点菜和吃对吃好”的理念，同时提高服务人员的沟通技巧，加强员工培训，避免此类事件发生。

蔡超杰介绍，引导顾客合理点餐是公司的一项服务流程。从顾客落座，服务员就会向顾客介绍店内有小份锅底和半份菜，让顾客避免浪费。“这位服务员当时只是在按照公司的服务流程进行服务。”“由于服务员多次劝导合理消费可能让顾客感到不适了，我公司也对当事顾客表示了歉意。”

“我们做餐饮的本身就对食材有敬畏之心，看到这么多浪费，心里肯定不舒服。”蔡超杰说，作为商家，他们并不是看到顾客多点、点贵的就高兴，顾客吃得满意、不浪费，才是他们的追求。记者了解到，当事服务员目前仍在岗位上工作，公司还会为她提供一份“安慰奖”。

网友声音一边倒

不赞成顾客的“豪横”行为

在当事顾客的菜单被曝光后，网上的声音出现了一些“反转”。

不少网友对当事顾客视频中的“豪横”行为表示不赞成，表达了对浪费食物行为的谴责。“不以浪费为耻，反而理直气壮。”“他们不是说自己能吃完吗？剩满桌子菜！”

也有网友对餐厅“息事宁人”为顾客免单的做法表示不解。“服务员不卑不亢，餐厅没有理亏，为何要给造成浪费的人免单？”有网友甚至表示，不但不应对这样的顾客免单，还要重罚。让不珍惜食物的人为自己的行为买单。

记者在“大众点评”平台上看到，当事餐厅以“量足”著称。以一份价值335元的红汤套餐为例，其中包含1份羊蝎子6种涮品1份主食，足够2至3人食用。有网友表示，一份300多元的套餐两个人都吃不下，更何况是1000多元的菜品呢？

对餐饮浪费专家建议

建立“谁浪费谁买单”机制

为有效制止餐饮浪费，目前《北京市制止餐饮浪费规定》正公开征求意见。其中明确规定餐饮服务经营者应设立劝导员，提示消费者适量点餐、取餐，对明显过量点餐、取餐的行为进行提醒、劝导。任何单位和个人有权劝阻、制止餐饮浪费行为。

针对消费者可能存在不听劝告等情况，中国社会科学院国际法研究所研究员刘小妹建议，制止餐饮浪费立法可以制定一系列激励机制，可赋予餐饮服务主体更大的自主权，如收取服务费、厨余垃圾处理费等，提高餐饮浪费成本引导顾客节约，建立“谁浪费谁买单”的机制。或者制定“反向”鼓励措施，对“光盘”的顾客提供打折等优惠。