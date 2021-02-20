国家卫健委：2月19日新增新冠肺炎确诊病例8例 均为境外输入病例

人民网北京2月20日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至2月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。2月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（广东3例，上海2例，辽宁1例，湖南1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例38例，解除医学观察的密切接触者515人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例198例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4921例，累计治愈出院病例4723例，无死亡病例。

截至2月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例454例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例84734例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89824例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者975756人，尚在医学观察的密切接触者8233人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（境外输入11例）；尚在医学观察无症状感染者331例（境外输入282例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11822例。其中，香港特别行政区10833例（出院10329例，死亡197例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区941例（出院888例，死亡9例）。