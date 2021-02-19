有首儿歌唱道：“我的小脸像苹果，妈妈你快亲亲我，亲呀亲亲我”。许多妈妈看着宝宝红扑扑的小脸蛋，喜爱之情溢于言表。但作为儿科医生，我也常看到一些面色白净得像“瓷娃娃”一样的宝宝，他们不仅脸色苍白，口唇、眼结膜、指甲、手掌都缺乏血色。如果孩子有这种情况，很可能是得了缺铁性贫血。

缺铁性贫血在我国儿童中发病率非常高，多发生在6个月~3岁。但它起病隐匿，初期症状不典型，常被家长忽略，经常是贫血加重或体检时才发现。缺铁性贫血对宝宝生长发育影响巨大，影响宝宝身高、智力、免疫系统的发育。

人体缺乏铁元素会导致血红蛋白合成降低。血红蛋白是宝宝体内氧气的“运输机”，随血流游走到身体各处。如果这些“运输机”数量减少，体内氧气就会减少。氧气是人体生命活动的第一需要，它参加身体各种代谢，如果它缺少了，那么宝宝的心血管系统、神经系统、消化系统、内分泌系统都会受影响。铁元素自身不能产生，只能靠外界摄入。许多妈妈在孕期，尤其后3个月的摄入量不足，或者因宝宝早产、多胎等造成宝宝先天的“铁库”贮存就不够。加上宝宝出生后生长发育迅速，体内贮存的铁元素会加速消耗。6个月以后可以添加辅食，如果未能及时添加蛋黄、肉泥、高铁米粉等铁强化食品，也会导致宝宝体内贮存的铁剂在消耗后未能得到及时补充。另外，如果宝宝有长期慢性失血，或有寄生虫、慢性肠炎等其他疾病，也可能导致铁元素丢失或吸收障碍。

孩子缺铁性贫血的治疗主要以补充铁剂及祛除病因为主，家长应该这么做：

1.当宝宝开始添加辅食时，建议先从高铁米粉开始。同时，添加含铁量高的食物，比如红肉、动物肝脏、蛋黄、黑木耳、紫菜、油菜等。

2.如果食补效果不好，可在食疗基础上口服铁剂，包括硫酸亚铁、蛋白琥珀酸铁等。

3.合理安排膳食，维生素C、脂肪等可促进铁元素吸收。

4.对于有寄生虫、肠道畸形、长期少量失血的宝宝，应在治疗原发病的基础上纠正贫血，才能得到好的治疗效果。