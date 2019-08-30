孕期贫血，食补代替不了药

首都医科大学附属北京友谊医院西药剂科药师 吴汀溪

有的准妈妈在孕中晚期时出现疲劳、易怒、注意力下降等情况，到医院检查发现，原来是缺铁性贫血。面对医院开出的补铁制剂，孕妇和家属有时不免心生疑惑：“是药三分毒，贫血有必要吃药吗？光食补行不行？”我们的回答是，食补不能代替药物，该用药时就用药。

贫血是妊娠期常见的合并症，对母体和胎儿的健康会造成不同程度的影响，不仅增加母体患妊娠期高血压疾病、胎膜早破、产后抑郁等风险，更易发生宝宝生长受限、胎儿缺氧等情况。因此每一位准妈妈都应该重视孕期贫血，定期复查血红蛋白。

研究表明，妊娠期贫血多为缺铁性贫血，而单纯依靠食补是不够的。因为准妈妈对铁的生理需求量比月经期高3倍，妊娠晚期需每日摄入元素铁30毫克，而饮食铁的吸收率仅有15%。对于已发生缺铁性贫血的准妈妈来说，较难单纯依靠饮食补充足够的元素铁，应遵医嘱用药，并定期复查。患有缺铁性贫血的准妈妈们日常适当多吃富含血红素铁的食物，如红色肉类、鱼类及禽类等也是有好处的。

约有1/3的患者口服铁剂会出现恶心、上腹不适等胃肠症状，每日元素铁补充量200毫克时更易出现。对于不耐受口服铁剂、依从性不佳或口服无效者，可在医生建议下进行静脉补铁。注射铁剂的主要不良反应有注射部位疼痛、头痛、过敏等，需在监护下进行。

铁剂与维生素C同服，有利于铁剂吸收。服用铁剂常会出现恶心、上腹不适等胃肠道症状，药师建议饭后服用可适当减轻症状。服用铁剂可减少肠蠕动而引起便秘，可通过多吃水果、蔬菜等粗纤维食物及适当运动缓解。如便秘严重，一定要在医生或药师指导下选择药物治疗。

铁容易和钙发生反应，所以在服用铁剂的两小时之内都不可服用牛奶、咖啡和茶，否则会影响其吸收率。