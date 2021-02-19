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助产士绘图与聋哑孕妇“对话”

朱鼎兆

2021年02月19日08:14 来源：扬子晚报

       遇到无法用语言交流，又不太识字的聋哑孕妇，医护人员如何与其交流呢？2月17日，淮安市妇幼保健院产房的助产士通过手绘漫画帮助这样一位特殊孕妇胡女士（化姓）顺利分娩。虽然听不到，但看到健康可爱的小家伙，胡女士流下了激动的泪水，她照着手机在纸上写下“谢谢”，感谢所有为这次“最安静分娩”努力的人。

　　当天下午，胡女士进入产房待产，由于她的情况特殊，产房工作人员对她格外关照。在分娩过程中，沟通非常重要，尤其是顺产，需要孕妇和医务人员高度配合。“因为她是个聋哑人，陪伴她旁边的婆婆只会一些简单的手语，但是产程中需要的特殊用语她都无法表达出来，这就给我们生产过程造成很多困难。”淮安市妇幼保健院产房助产士邵丹丹说。

　　邵丹丹坦言，平时工作中接触聋哑产妇的机会也有，此前一般都是通过文字交流，她就琢磨着文字进行交流，但是同事和胡女士家人进一步沟通时发现了新的困难。“通过了解，这个孕妇不仅聋哑，同时也没接受过什么文化教育，如果以文字形式进行沟通，她可能不能很好地理解，所以我们就想着以什么样的形式，更直观地让她理解我们想要表达的意思。我们想到了以助产士的亲身示教，还有以绘画的形式来表达。”淮安市妇幼保健院产房助产士秦立敏说。

　　用眼神和纸笔进行特殊又温暖的“对话”，给了胡女士很大的信心，顺利诞下一名女宝宝。

　　“她非常激动，自己不会写字，为了表达自己的谢意，所以她就照着手机写了谢谢两个字，还画了一个笑脸，这个新年礼物让我倍感温暖，虽然是无声的，但也让我有了满满的职业自豪。”邵丹丹告诉记者。 无声产房内，最安静的分娩，纸短却情长，助产士是陪伴在孕产妇身边最亲密的“战友”，不仅要进行专业的助产操作，还要给孕产妇提供强大的心理安慰，她们用爱架起了沟通的桥梁。

(责编：孙红丽、杨迪)


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