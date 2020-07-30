“手语导医”让聋哑患者告别“有口无言”

挂号、缴费、做检查等一系列就医过程，对于聋哑患者来说，有的只能用笔墨来与医生交流沟通，怎样与聋哑患者建立无缝对接，确保他们在就医过程中流程更顺畅？近日，中国妇女报·中国妇女网记者走访了北京四季青医院，来了解“一对一”的手语导医服务如何为聋哑患者提供便利暖心的就诊服务。

手语服务让他们感到很安心

“您好，请跟我来。”在四季青医院咨询台前，一段“无声”的对话正在进行。这是客服中心新聘用的手语翻译王茜正在为来就诊的残疾患者提供服务、引导就诊。

这名患者在王茜的引导下，顺利挂了号，随后跟着王茜来到就诊室。在医生问诊期间，王茜一直充当医生和这名患者之间的“同声手语翻译”。医生开好药后，把注意的事项告诉王茜，王茜又耐心地翻译给患者听。她告诉患者，疫情期间戴好口罩，做好防护，适当运动，有助于消化。原来这名患者是最近饮食不规律，导致消化不良。王茜把医生交代的服药事项又详细地翻译了一遍。

有了王茜手语的协助，这名患者整个就医流程比较顺畅，从就诊室走出来后，患者不停地用手语表示感谢。

王茜说起最近就诊的残疾人患者，有一对70岁左右的夫妇让她印象深刻。当他们知道可以用手语交流时，感到非常惊喜。因为有了手语服务，这对夫妇看病的时间节省了一半，沟通起来也很方便，医生叮嘱的注意事项，在手语手势中一目了然。手语服务让他们感到很安心。

北京市海淀区残联工作人员告诉记者，为进一步促进无障碍环境建设专项行动，构建无障碍环境，通过区残联的协助、沟通和推荐，在四季青医院设立了首个手语导医岗，让听力、语言障碍的残疾人就医不再是难题。

对残疾人实行“一对一”专人引导

作为一名手语导医，王茜告诉记者，因为父母都是聋人，家庭环境让她更有学习手语的动力，通过手语能够帮助聋哑患者就医是一件很有意义的事。但是手语也跟方言一样，手语手势也有不同，目前她打出的手语是北京当地的手语。手语导医是一个具有挑战性的岗位，她不仅要完成手语翻译，还要翻译得准确、专业。王茜希望每一位聋哑患者到了医院看病不是东张西望，或者写纸条交流，而是能依靠手语进行无障碍交流。所以有时候利用空隙时间，她也会教同事一些简单的手语，让他们更利于开展工作。

“我们应该为残疾人群提供更便捷、更细致的服务。四季青医院从服务流程优化、就诊步骤简化、服务内容个性化三个方面制定暖心流程和措施，不断改善就医环境，加装无障碍设施，在硬件的基础上，通过软件服务提升患者的就医体验感。我们想到手语服务软件服务上来，对残疾人实行“一对一”专人引导，希望能够惠及前来看病的残疾人。”北京四季青医院科教科主任李国辉表示。

让残疾人无障碍就医更有保障

记者在医院楼梯间、就诊区域看到，温馨提示的标识，还有专门的轮椅道，整个医院的硬件设施都是围绕无障碍进行改造的。

2018年起，四季青医院经过无障碍硬件设施改造，成为北京市卫健委挂牌的老年友善医院。

李国辉表示：“按照无障碍设施改造的要求，医院结合实际情况完善好无障碍设施，实现便利、安全就诊环境，完善无障碍细节，完善无障碍厕所、无障碍扶手、无障碍坡道、残疾人专用停车位等便利设施，做好无障碍设施的保养和维护，时刻保持无障碍设施的有效使用，推行手语导医服务让残疾人无障碍就医更有保障。希望惠及区域内就诊的残疾人患者。”

北京四季青医院党办副主任马念慈表示：“咨询台的手语导医服务是我们医院为残疾人提供创新服务的第一步，在导医台设置残疾人咨询服务，由客服中心工作人员引导就医，向其提供轮椅等辅助器械，有需求者可申请陪同服务。医院将在不断改造、提升无障碍环境硬件同时，使咨询服务能帮助更多有需要的听障患者。将来希望通过业余时间，由王茜和曹爱丽两位专业的手语导医，围绕手语的基本知识、并就称谓、身体部位及器官名称、方向名称、门诊常用手语等内容对医院的工作人员进行培训。希望大家都能掌握一些简单的手语，能够更好地为残疾人提供服务，确保那些聋哑患者来到医院就诊心里踏实。”（见习记者 陈姝）