过年健身让健身房提前迎旺季

“为了打破每逢佳节胖3斤的魔咒，过年7天假期我给自己安排了3节搏击操和2节瑜伽课。”春节选择留京过年的白领李霖今年过了个“健身年”。与李霖一样，许多就地过年的人们将健身作为春节休闲娱乐的方式之一。

记者近日走进本市多家健身房，发现往年春节门可罗雀的健身房里，今年可谓门庭若市。据健身房工作人员反映，以往初七甚至更晚才开门营业的健身房，今年大多初三就开门了，还有很多健身房打出了“春节不打烊”的招牌。

春节健身课程一票难求

正月初六，在Keepland双井富力广场店，动感的灯光、充满节奏感的音乐，再配上教练为学员们鼓劲的叫喊声，一间教室里十来个学员正挥汗如雨地上着搏击操课。课程结束，李霖一边用毛巾擦汗一边对记者说：“等会还有一节瑜伽课，一下午的健身课程就排满了。”在过去的7天假期里，李霖抽出时间坚持健身，只要有机会就要去健身房泡着。“我印象里除了初一休息了一天外，只有初五没去健身房，因为当天健身课程都被约满了。”李霖说：“春节假期里预约健身房的操课一定要至少提前一天，要不就抢不到了。”

Keepland工作人员告诉记者，一节可接受15人预约的课程，春节期间基本都是饱和状态，部分课程还需要等位，只有有人取消才能预约。“今年Keepland很多门店大年三十都是正常上课的，尤其是初三以后的健身课程热度很高。”这位工作人员说。

在原健身成寿寺店，健身热也从春节假期持续到了正式复工的日子。“大年三十刚开门还没正式营业，就有3个会员来锻炼了。”原健身的教练王梓健告诉记者。据他介绍，今年自己响应就地过年倡议不回老家，健身房也同样“春节不打烊”。在春节不关门的健身房里，顾客却一点不少，“平时不常来的最近密集出现，教练课几乎排满，春节来健身的人甚至比平时还多。”王梓健说。不仅如此，这家健身房大年初一还添置了新器械来迎接新年。

线上健身红包促消费

健身房在春节期间还从线下一路火到了线上，不少商家趁着今年早早到来的健身旺季和春节热度，发起了“健身红包”。

乐刻运动旗下品牌“LITTA”就在春节免费发放了1000万份健身红包，这些红包可用于购买线上健身直播课程，包括瑜伽类、燃脂类、塑形类、少儿类、舞蹈类、康复类、办公室训练类、知识类等。家住双井的胡女士是一个刚入门的健身小白，她就利用春节假期在家上起了健身直播课。通过线上课程的入门学习，她果断在小区附近的乐刻健身房报了名。“我是在朋友圈里‘种草’健身线上课的，试听了几天便决心在新的一年里用实际行动来改变自己。”胡女士说：“现在人们的生活方式变了，过春节也不能胡吃海塞、光吃不动，运动起来才能过个健康年呐！”

随着新年钟声的敲响，很多人为自己制订了新年健身计划，付费意愿更强，线上各种花式营销也正乘着春节假期的东风为健身房网罗新客源。

疫情激发居民健身意愿

据阿里巴巴发布的春节消费报告，“宅家健身”作为春节消费新现象备受关注。

在春节前夕的淘宝和天猫，健身类商品成交额环比上涨968%，成交笔数上涨783%。其中，家用单杠、跳绳、健身踏板等居家健身器械成交额同比涨超100%。闲鱼上，划船机、筋膜枪、跳绳等健身器材的同城交易也十分火爆。

无论线上还是线下，家中还是健身房，室内还是室外，器械训练、跑步、瑜伽……随处可见的运动身影，为这个春节增添了一道靓丽风景。不少市民还发现，春节期间朋友圈里不仅晒美食，还晒步数。“我7天走了6万步，在好友圈里居然排名靠后。不仅管住嘴，还要迈开腿，不去健身房的人也都越来越注重锻炼了。”

为何健身行业在今年春节尤为亮眼？健身行业资深自媒体人、懒蜗牛创始人谢靓楷接受记者采访时说：“受疫情影响，国人寻求通过健身改善免疫力的观念普遍提升，居家健身和健身房的火爆就验证了这一点。”谢靓楷还表示，由于春节提倡就地过年，不返乡的市民休闲时间充裕，健身自然成为热门选项之一。