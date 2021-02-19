“十三五”，我们这样走过：健康生活理念深入人心

甘肃省古浪县黄花滩生态移民区富民新村是一个易地搬迁村。春节前夕，村医祁芝红来到村民李品三家中走访，“现在还喝花椒水吗？”祁芝红问。“早就喝白开水了，感谢你开的‘健康处方’！”老人说。

原来，搬迁之前，老人喝的是山上的“苦水”。为了压住苦味，他总爱在水里放点花椒和盐。作为家庭医生，祁芝红发现老人有高血压，这与不良饮食习惯密切相关。祁芝红告诉他：“搬到新村，现在的水不苦了，不要再放花椒和盐了。吃盐太多会使血压升高，不利于健康。”于是，李品三改掉了多年的饮水习惯，血压也逐渐正常了。

习近平总书记强调：“经济要发展，健康要上去。人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。要大力发展健康事业，为广大老百姓健康服务。”“十三五”期间，我国坚持以人民健康为中心，把保障人民健康放在优先发展的战略地位，加快发展卫生健康事业，扩大优质健康资源供给，努力全方位、全周期保障人民健康，健康中国建设取得显著成就。

——大健康理念深入人心，健康文明生活方式日益普及。

陈啸是江苏省扬州市人，今年第一次在北京过年。他的年夜饭包括水芹炒百叶、炒豌豆苗、青菜烧豆腐、红烧鱼等。从讲究大鱼大肉到注重营养均衡，年夜饭的变迁折射出中国人的健康新理念，健康生活理念深入人心。

近年来，我国大力提倡“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼），推广健康“小三件”（限量盐勺、限量油壶、健康腰围尺），合理膳食行动改变了千家万户的生活习惯。党的十九大作出实施健康中国战略的重大决策部署，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。《健康中国行动（2019—2030年）》提出实施15个专项行动，健康中国建设有了“路线图”。从以治病为中心向以健康为中心转变，从注重“治已病”向注重“治未病”转变，从依靠卫生健康系统向社会整体联动转变，个人、家庭、社会和政府齐心协力，共建共享健康中国。

“十三五”期间，我国居民人均预期寿命达到77.3岁，主要健康指标优于中高收入国家平均水平。超过80%的居民15分钟内能够到达最近的医疗点，健康服务的可及性和公平性提升。

——中医养生保健成热点，中医药服务实现城乡全覆盖。

日前，北京厚朴中医堂举办了一场艾灸体验活动。厚朴中医堂创始人徐文兵说，老百姓通过体验拔罐、砭石、针刺、艾灸等特色中医保健服务，掌握了更多实用中医养生知识，既能当好自己健康的第一责任人，也能成为家人的“保健顾问”。

中医具有“简、便、验、廉”的特点，深受群众喜爱。集预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系实现城乡全覆盖，服务点遍地开花。我国坚持中西医并重的卫生方针，以中医“治未病”为切入点，大力发展中医医疗服务，加大中医医疗服务体系建设，发展壮大各层次中医药人才队伍，提升中医服务质量，让广大群众就近享受预防、保健、康复等中医药服务。

“十三五”以来，我国中医药事业蓬勃发展，生动实践了“传承精华、守正创新”的理念。中央财政累计安排370多亿元，支持1000余个中医医院（含中西医结合医院、少数民族医医院）基础设施建设。截至2019年底，全国85%的二级以上综合医院设置了中医科。实施基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划，推动3万多个社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医综合服务区（中医馆、国医堂）。全国治未病服务网络初步建立。截至2019年底，全国76.01%的县级及以上公立中医医院设置治未病科室。

——健身运动如火如荼，全民健身与全民健康深度融合。

最近，离杭州市中心15公里的长埭村新建成的一座体育公园火了起来，成为百姓健身的网红“打卡地”。这片健身场地建在村里的茶园里，与周围景色融为一体。村民林彬炜说，体育公园所有场地免费开放，不管是打篮球、打网球，还是跳广场舞、做亲子游戏，都能找到相应的区域。

放眼神州大地，参与健身的人们犹如一道道跃动的风景。2020年10月，国务院办公厅发布《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，对完善全民健身顶层设计、盘活土地资源、提升场馆运营水平等方面提出新要求。随着城市空闲地、公园绿地不断转变为可供健身运动的场地设施，居民的健身活动“半径”不断拓展，群众健康意识加强，健身热情高涨。在北京市朝阳区东风桥一处小区，早晚锻炼的市民们纷纷点赞公园健身有了“智能教练”。这些户外智能健身器械，每一组都安装了太阳能电池板。市民使用健身器械时，屏幕上可以实时显示多项运动数据。

全民健身与全民健康正深度融合，有力推动着健康中国建设。“十三五”时期，中央预算内投资累计安排100多亿元，支持全民健身中心、县级公共体育场、社会足球场建设，项目超过5700个。城市“15分钟健身圈”初具规模，农民体育健身工程覆盖全国90%以上的行政村。从2015年到2019年，全国标准滑冰场馆数量从157家增加到388家，基础设施的不断健全让冰雪项目逐渐“升温”。全国每年开展超过3000场群众性冰雪活动，从北方走向各地、从冬季走向四季，冰雪运动成为全民健身新亮点。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 01 版）