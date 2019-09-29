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黄春：让疾病预防成为传播健康新理念

2019年09月29日14:30 来源：人民网-人民健康网

9月18日，由泰州市人民政府、中国（泰州）医药峰会组委会、中国药理学会、中国农工民主党生物技术与药学工作委员会共同主办2019中国（泰州）医药峰会在泰州召开。峰会期间，北京市疾病预防控制中心党委书记黄春就健康传播新理念接受采访。他表示，要将关口前移，重视预防与健康教育宣传。

黄春介绍，健康中国规划纲要及健康中国行动的出台将以往大家以治疗为中心的想法转变为以预防为中心。他表示，随着人们生活水平的提高和生活习惯的改变，人类疾病谱发生了巨大的变化，慢性病已成为危害人民健康的主要杀手。疾病预防健康教育应适应变化，在教育中转变观念，重视树立市民预防为主，保障健康的理念。

黄春认为，通过健康教育宣传，让老百姓重视预防为先导，不仅可以多一项生活技能，而且可以提高居民健康素养。从而提高健康期望寿命。他表示，健康工作的开展要围绕预防为主，传播健康理念。

(责编：李轶群、杨迪)


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