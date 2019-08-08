热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

期待全民健身走向常态化

盛会

2019年08月08日10:02 来源：健康报网

今年8月8日，是第11个全民健身日。每年这一天，各地照例会组织多种活动，比如体育设施免费对公众开放，再比如健康查体、运动讲座等公益服务活动。从应运而生的愿景到深入人心的理念，席卷全国各地的全民健身运动热潮，记录着中国人的健康生活方式和昂扬的精神风貌。

但是，一些体育场馆往往只在全民健身日这一天才免费开放，让全面健身大打折扣。让全民健身理念深入人心，使全民健身走向常态化，才是设立全民健身日的意义所在。近年来，全社会的健身氛围愈加浓厚，公众的健康意识得到提高，但是运动还远远没能成为人们生活的一部分。究其原因，公共体育设施不够，人们的健身意识不强，都是健身运动没有“飞入寻常百姓家”的现实障碍。有调查显示，人们在日常健身运动中遇到的最主要的三大困难依次是“没有场地”“没有时间”与“费用太高”。国家体育总局发布的《中国群众体育发展报告（2018）》也指出，当前群众体育发展面临着三大问题：全民健身发展依然不平衡、全民健身公共服务体系尚需进一步完善、群众体育的多元功能和综合价值尚未得到充分体现。

全民健身日是一种提醒。对有关部门而言，全民健身日不应仅是当天举办一些活动，而要发挥长效机制，将一些活动经常化、生活化，将一些便民服务持久化、制度化。只有把每一天都当成全民健身日，全民健身才能走向常态化。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn