期待全民健身走向常态化

今年8月8日，是第11个全民健身日。每年这一天，各地照例会组织多种活动，比如体育设施免费对公众开放，再比如健康查体、运动讲座等公益服务活动。从应运而生的愿景到深入人心的理念，席卷全国各地的全民健身运动热潮，记录着中国人的健康生活方式和昂扬的精神风貌。

但是，一些体育场馆往往只在全民健身日这一天才免费开放，让全面健身大打折扣。让全民健身理念深入人心，使全民健身走向常态化，才是设立全民健身日的意义所在。近年来，全社会的健身氛围愈加浓厚，公众的健康意识得到提高，但是运动还远远没能成为人们生活的一部分。究其原因，公共体育设施不够，人们的健身意识不强，都是健身运动没有“飞入寻常百姓家”的现实障碍。有调查显示，人们在日常健身运动中遇到的最主要的三大困难依次是“没有场地”“没有时间”与“费用太高”。国家体育总局发布的《中国群众体育发展报告（2018）》也指出，当前群众体育发展面临着三大问题：全民健身发展依然不平衡、全民健身公共服务体系尚需进一步完善、群众体育的多元功能和综合价值尚未得到充分体现。

全民健身日是一种提醒。对有关部门而言，全民健身日不应仅是当天举办一些活动，而要发挥长效机制，将一些活动经常化、生活化，将一些便民服务持久化、制度化。只有把每一天都当成全民健身日，全民健身才能走向常态化。