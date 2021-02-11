春节期间如何防疫，出游或居家要注意什么

近一周，全国连续3天无新增本土确诊和疑似病例，现有本土确诊病例连续15天下降，相关省份本轮聚集性疫情已经得到有效控制。重点人群新冠病毒疫苗接种工作顺利推进，截至2月9日24时，全国累计报告接种4052万剂次。

但随着春节期间人员流动和聚集的增多，我国疫情传播风险加大，仍不能放松警惕。2月10日，国务院联防联控机制就春节期间服务保障和疫情防控情况举行发布会，回答了老百姓关心的如何外出旅游等问题。

春节期间国内各旅游景区开放情况如何？假期如何出游？文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，据统计，春节期间，除北方部分地区旅游景区季节性关闭，以及个别地区因疫情防控要求临时关闭外，全国80%的A级旅游景区正常开放，基本做到了“应开尽开”。各地A级旅游景区将按照“限量、预约、错峰”的原则，有序做好景区开放各项工作，保障群众春节假期的旅游休闲需求。

侯振刚说：“如果出游，绝对不能放松安全防范。增强防疫意识，合理安排行程，坚持非必要不流动、非必要不安排出境旅游，不前往国内中高风险地区旅游，减少不必要的出行。”

侯振刚表示，要提升防范意识，注重个人防护。出游期间要遵守旅游出发地、目的地疫情防控规定，做好自我防护，戴口罩、勤洗手、少聚集、勤通风，养成“一米线”的好习惯。

今年春节期间，民众待在家里的时间可能会比较长，居家需要特别注意哪些安全问题？

北京儿童医院急诊科主任王荃介绍，根据急诊科的经验，主要注意以下安全问题：首要应该谨防煤气中毒，也就是一氧化碳中毒，要正确使用燃气、炉灶等，保证室内通风。不要在密闭的空间内点燃炭火盆或者吃炭火锅，另外不要长时间待在密闭的汽车内。其次，居家一定要收纳好家里的药物和消毒剂。王荃提醒说，“家长一定把药物放在孩子接触不到的地方，家里应该定期清理过期的药物，把成人用药和儿童用药分开存放。”

“春节长假，建议要保持良好的作息习惯，保证充足的睡眠、合理的膳食，加强锻炼，注重个人防护。”王荃说。