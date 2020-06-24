昨晚，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开专题会议，部署抓好端午假期疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，国家卫生健康委副主任、专家组组长曾益新出席会议。

会议指出，端午假期正值这次疫情防控的关键时期，是对我们工作的又一次直接考验。疫情防控决不可掉以轻心，一刻也不能放松，要严格落实各项措施要求，严防疫情传播风险，保持应有的生产生活秩序，让市民群众度过一个健康平安的端午假期。

会议强调，要严防假期人员聚集扎堆。公园、景区严格限流、预约、错峰，加强巡查劝导。景区和图书馆、博物馆、美术馆等公共场所严格按30%限流。农家乐、乡村民宿等要加强管理。农贸市场、菜市场和商超、餐饮等行业严格落实测温验码、限流、“一米线”等措施，加强通风、消毒和清洁卫生。复工复产单位落实楼宇、园区、工地、工厂、酒店、宾馆等场所防控指引，加强公共部位消毒和人员健康监测。行业主管部门要加强执法和检查，发现问题及时整改。

会议强调，要坚持非必要不出京，民航、铁路和公路检查站加强检查。做好假期交通运输保障，维护好重点场站和景区、商圈等重点地区周边交通秩序。公交、地铁等公共交通要落实防疫措施，乘客佩戴口罩，错峰乘车。

会议强调，要提醒市民群众假期放松心情，但不能放松个人防护。及时发布出行提示，引导市民群众有序预约出游，注意防暑降温。加强专家解读和健康提醒，提高市民群众防护意识，倡导勤洗手、常通风、戴口罩，不聚集、不聚会、不聚餐，保持社交距离，做好自身健康管理。

会议强调，各区各部门各单位要完善假期防控预案，加强风险隐患排查，落实“干部在岗、群众过节”要求。假期正值汛期，要加强风险提示，确保防汛安全。（记者 祁梦竹 范俊生）