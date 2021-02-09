羊奶粉百亿元级市场吸引企业入局

随着乳制品市场和消费群体需求的不断变化，羊奶粉逐渐走进大众视野。近日，羊奶粉企业红星美羚与美庐生物正在冲刺A股IPO，美庐生物更是宣称欲打造“中国羊奶第二品牌”，羊奶粉行业的竞争逐渐加剧。

羊奶粉市场向好发展，许多企业早已开始布局这一产业。2011年中国羊奶粉行业迎来佳贝艾特、可瑞康等品牌；2013年，蓓康僖开始布局羊奶产业，并推出纯羊婴儿配方奶粉；2019年11月，合生元可贝思羊奶粉上市……数据显示，截至2020年底，我国共有6100余家羊奶相关企业，相关企业年注册量逐年攀升，2020年新注册量达到1452家，同比增长14.9%，其中四季度新增企业331家。目前的羊奶粉市场，佳贝艾特处于领先地位，根据其发布的2020年前三季度财报显示，羊奶粉收入高达23.5亿元。宜品蓓康僖、蓝河以及合生元可贝思、伊利伊利金领冠悠滋小羊等品牌则占据了羊奶粉市场的“半壁江山”。

业内普遍认为，大品牌企业纷纷入局羊奶粉市场，使得市场竞争将更加激烈，马太效应也将凸显，随着行业集中度不断提升，一些中小企业将面临被淘汰的局面，未来发展将向有实力的乳企倾斜。

近年来，随着消费者对营养的重视与追求不断提升，我国羊奶粉产业也迎来快速发展。在某电商平台，有多款羊奶粉月销量过千，“味道清淡，没有腥味”“营养成分不少，羊奶粉更好吸收”等成为消费者的最多评价。一家客服人员认为，消费者对羊奶和羊奶粉产品的关注度显著增加，对羊奶粉的认知不断深化，羊奶粉容易吸收、营养丰富、口味较好等特点受到了大众的认可。有调研显示，消费者更关注的是羊奶粉的营养价值和营养的吸收程度。

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《中国羊奶粉产业发展研究》显示，2008年我国羊奶粉整体销售只有3亿元，但到2016年，仅婴幼儿配方羊奶粉市场规模已超过50亿元，报告预测，我国2020年婴幼儿配方羊奶粉市场规模或达100亿元。

百亿级的市场规模和快速增长的市场空间，让越来越多的企业进入到羊奶粉行业，但是据了解，与牛奶粉相比，羊奶粉目前所占份额还比较小，还有哪些原因能让企业对羊奶粉产业趋之若鹜？

一位业内人士告诉记者，企业布局羊奶粉除了看中市场的快速增长外，还有一个目的，就是打造“高端化”。“市场上一罐婴儿配方羊奶粉产品的销售均价基本在300元以上，与普通的牛奶粉，价格差异比较明显。”他表示。

记者在多家超市发现，虽然线下的婴儿配方羊奶粉产品并不多，但价格确实比普通的婴儿配方牛奶粉高出不少，销售人员向记者介绍，一款普通的婴儿配方牛奶粉的售价在200元左右，而羊奶粉则要300多元才能买到。“能买羊奶粉的消费者，最在意的不是价格，而是营养。”销售人员表示。业内人士表示，奶粉市场竞争加剧，婴幼儿配方奶粉企业的发展也面临新的挑战，发力羊奶粉等高端细分市场成为不少乳企品牌的应对策略，高端化、差异化成为企业在同质化竞争中脱颖而出的重要因素。