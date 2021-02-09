春运如何减少旅途风险？健康防护妙招伴您放心出行

随着春节的临近，回乡探亲、走亲访友的人群集中流动性增大。

为最大限度降低春节前后人流带来的疫情传播风险，建议各位朋友继续增强防护意识，非必要不出境、非必要不聚集，积极响应就地过年的号召。如春运期间确需出行，建议错峰、避峰外出，做好个人防护。以下防控要点请注意。

出行前应做好相应准备

1.关注疾病流行近况，减少外出。

不要前往境外、国内中高风险地区旅行或出差；注意查询居、旅地的相关隔离防疫政策，核酸检测政策；随时了解、关注疫情及防控信息。

2.出行前应进行健康评估。

若有身体不适，尤其是老人、有慢性病、孕产妇等特殊人群，建议听取专业医生的健康状况评估再作出行决定。

3.做好防护准备。

按照停留时间及卫生设施状况等，准备充足的口罩、免洗手消毒剂、防蚊用品等防护物资。

旅途中注意健康防护

1.做好乘坐公共交通时的防护

配合铁路、民航、客运等交通部门健康检查、测温查验码工作；认真做好科学佩戴口罩、勤洗手、与他人保持 1 米以上的社交距离等个人防护措施。

采用线上办理方式，减少排队购票人数，避免人员聚集。

在候机、候车时，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所久留，选择在空气流通的地方等候。

2.配合当地防控要求

到达住宿地后，要按照当地政府部门各项防控防疫措施要求，配合开展健康检疫及测温查验码要求，做好个人防护。

3.及时增减衣物

充分了解出行期间天气变化情况，冬季天气寒冷、气温多变，室内外、车厢内外温差大，应根据气温变化适时增减衣物；注意劳逸结合，保证充足睡眠。

4.注意饮食卫生

要随身携带有包装的食品，减少用餐次数，购买有食品经营许可证的餐馆的餐食。

5.注意手卫生

要勤洗手。不仅饭前饭后、便前便后以及触摸眼、口、鼻前要洗手，而且要用肥皂或洗手液，流动水冲洗 20 秒。如果不方便洗手，应使用免洗手消毒剂。

6.遵循咳嗽打喷嚏礼仪

咳嗽、打喷嚏时，要用肘部或纸巾遮掩，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内，一定不要随地吐痰。

杜绝带病出行

杜绝带病出行，如旅行中出现发热、干咳等症状，要及时终止旅行，佩戴医用外科口罩，就近到正规医院发热门诊及时就医。不建议乘坐公共交通工具前往就医。（来源：北京市疾病预防控制中心官方微信）