筑牢春节疫情防控安全屏障

虽然经过海关、市场监督等环节的检测消杀，新冠病毒传播风险降低，但“漏网之鱼”还可能存在。全国多地方进口冷链食品多次被检测出新冠病毒核酸阳性，给疫情防控“物防线”敲响了警钟。各地冷链溯源平台亟待进一步完善，实时更新数据，一旦有核酸阳性的进口冷链食品进入市场，要迅速排查货品的来源和去向，采取严格管控措施，降低疫情传播风险。

终于等到这个“零”！2月7日0—24时，全国31省区市新增确诊病例14例，均为境外输入病例，无新增死亡病例，无新增疑似病例。这是自去年底进入秋冬季国内多地持续发生散发或局部疫情以来，31省区市首次无新增本土确诊病例报告。同时，当日新增治愈出院病例72例，解除医学观察的密切接触者3372人，重症病例较前一日减少5例。全国多地散发或局部疫情得到进一步控制，无疑是一个好消息。

北京已连续9天本地确诊病例零新增。截至2月7日，北京无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增2例无症状感染者，治愈出院2例。当前国内防控工作取得一定成效，但疫情传播形势依然严峻复杂，全球疫情仍处于快速蔓延态势，防控境外输入的压力不减。春节将至，人员流动性、聚集性增加，疫情防控面临新挑战。

近日，此前发生局部疫情地区的山西、吉林等地部分区域已调整为低风险地区，疫情得到有效控制，生产生活全面恢复。石家庄除藁城区外，57个高速出市口都已经开放通行，之前设置的疫情防控检查点已经取消，经过必要的身份核查和信息登记，社会车辆可进入高速路，为春节返乡人员流动提供了便利条件。北京大兴局部疫情进入后续处置阶段，按照相关防疫规定，解除封闭管控等工作正在妥善进行。

春节备年货之际，要加强进口冷链食品防疫安全工作，“人物同防”不能掉以轻心。近来，全国多地在进口冷链食品外包装或者内表面检测出新冠病毒核酸阳性，如1月15日浙江丽水遂昌县一份冷冻带鱼被初筛出新冠病毒阳性。从去年9月，在青岛首次证实新冠病毒可以在冷链运输物品外包装上存活较长时间以来，人们对新冠病毒传播方式有了新的认识，“人物同防”被纳入疫情防控工作的重要监控领域。截至今年1月28日，全国海关共抽样检测了139万份样本，59份样本新冠病毒核酸阳性。这表明通过进口冷链运输传播新冠病毒的风险依然存在，做好“物防”对加强疫情防控常态化管理至关重要。

防止被新冠病毒污染的冷链食品入境，除加强源头管控以外，入境后预防性消毒工作要充分发挥作用。目前，我国已经对21个国家的126家企业采取暂停进口的措施，对高风险国家和地区相关产品提高抽检比例和数量，并根据海关部门的冷链食品风险检测布控，对运输入关集装箱做预防性消毒。同时，未经过口岸环节进行消毒的进口冷链食品，在后续相关市场监督监管环节还将进行核酸采样检测，全面卸货消杀后进入市场流通。加大预防性消毒工作力度，最大限度降低新冠病毒远距离跨境输入的可能，既能丰富节日市场供应品类，又可保障进口冷链食品的安全。

虽然经过海关、市场监督等环节的检测消杀，新冠病毒传播风险降低，但“漏网之鱼”还可能存在。全国多地方进口冷链食品多次被检测出新冠病毒核酸阳性，给疫情防控“物防线”敲响了警钟。各地冷链溯源平台亟待进一步完善，实时更新数据，一旦有核酸阳性的进口冷链食品进入市场，要迅速排查货品的来源和去向，采取严格管控措施，降低疫情传播风险。目前，全国31个省份全部建成省级追溯平台，全部实现国家市场监督管理总局平台数据对接，可望对追踪溯源工作发挥关键作用。

春节临近，年味渐浓。为在疫情防控常态化条件下过好这个春节，一定要做好“人物同防”，时刻守住冷链关，筑牢防控安全屏障，让每个人尽享节日欢乐时光。