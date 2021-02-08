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智慧脸“哨点”系统助力药品溯源体系建设

2021年02月08日15:18 来源：人民网-人民健康网

近日，药店管理系统智慧脸在福建、江西、河北等地，配合管理部门开展多场“药品追溯体系建设研讨会”，为药店提供对接药品追溯体系的培训指导。

智慧脸“哨点”系统相关负责人介绍，智慧脸所研发的监测平台“哨点”系统在药品溯源体系中对应不同的应用场景，开发三大功能——无接触购药登记；进销存数据的采集和上传；药品追溯码采集与核对。

负责人介绍，无接触购药登记是其一大功能。2020年4月，智慧脸“哨点”系统1.0版本在强化疫情风险管理，加强药店“前哨”作用的背景下应运而生，率先在湖北等疫情爆发地与管理部门合作，实现购药登记数据的采集与上传，助力疫情防控。2020年12月，“哨点”系统上线2.0版本，支持小程序实名购药登记，在全国范围内实现“无接触”购药登记。

进销存数据的采集和上传是其第二功能。“哨点”系统自动采集药店日常进销存管理数据并对接监管平台，便于其对药店数据入库情况进行检查登记、深入查验药品数据录入率、准确率和及时率。

“哨点”系统协助管理部门搭建管理体系，解决区域药店信息系统建设功能不完善、市场药店存量客户大，监管难度高、执法资源投入不足等现实问题。

药品追溯码的采集与核对是其第三大功能。随着各地陆续启动药品追溯体系建设项目，智慧脸“哨点”系统及时跟进需求，全面对接“码上放心”平台，支持药品追溯码的采集与核对，为管理部门提供可视化、实时性的药品追溯数据，为药店提供更加便捷的药品追溯数据对接方式。

药店通过智慧脸“哨点”系统上传追溯码即可完成追溯数据上传工作，无需在“码上放心”平台进行二次录入，实现进销存和追溯一体化。

(责编：崔元苑、许心怡)


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