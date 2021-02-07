这些年货，“牛”气十足又养生保健！

随着春节的脚步越来越近，购买年货准备过大年的朋友们也是越来越忙活。对于热衷养生保健的读者朋友们来说，健康年货还是首选。那么，牛年有什么与“牛”字有关的健康年货吗？下面，让我们随专家一起来挑选带有牛年年味儿的特色年货吧！ 通讯员 杨璞

扬子晚报/紫牛新闻记者 蔡蕴琦

1、肉类养生年货——牛肉

中国人的家宴尤其是年夜饭是少不了肉的。牛肉烹调时多作主料，作菜肴时可制成冷盘、热炒、大菜、汤羹、火锅等。南京市中西医结合医院脾胃病科主任孙刚介绍，牛肉营养丰富，每100克牛肉中含蛋白质20.1克，比猪肉多3.3%，比羊肉约多10%，是一种优良的高蛋白食品。此外，牛肉还含有钙、铁、磷以及维生素等。中医认为，牛肉能补脾胃，益气盘，强筋骨。但是，不同种类的牛肉性味与功效也不尽相同。比如《日华子本草》中提示：“水牛肉，冷；黄牛肉，温。”《滇南本草》中记载：“水牛肉，能安胎补血。”《韩氏医通》中记载：“黄牛肉，补气，与绵黄芪同功。”

2、根茎类养生年货——牛蒡

国内较大的超市和市场一般可以买到鲜牛蒡。由于牛蒡口感发涩，切开后要放到加入白醋的水中脱涩，而且还能防止其氧化发黑。另外，过食腹部会有不适感，所以不要多吃，而且气虚腹泻者不宜食用。

南京市名中医、南京市中西医结合医院老年病科主任中医师颜延凤介绍说，中医认为，牛蒡根有祛风热，消肿毒等功效。用于治疗风热感冒、头痛、咳嗽、热毒而肿、咽喉肿痛、风湿痹痛、症瘕积块、痈疖恶疮等病症。牛蒡中的菊糖被人体摄入后不会被分解为葡萄糖，有辅助降血糖的作用，其中的牛蒡甙对预防中风和高血压也有一定的作用。另外，牛蒡中的膳食纤维含量较高，可以促进排便，也有助于降低体内胆固醇。

3、饮料类养生年货——牛奶

春节期间不少读者朋友会采购一些饮料,最常见的饮料莫过于牛奶。通常应当选没有任何添加剂的“纯牛奶”，同等价位选择脂肪含量高的，质量会更好。健康成人和儿童选全脂牛奶，全脂牛奶最大限度地保留了牛奶中的营养物质。高血脂和需要控制体重的人应选低脂奶，有利于控制热量。南京市中西医结合医院治未病科副主任杨晓辉博士介绍，牛奶含有的蛋白质容易被人体消化吸收，并且能与谷类蛋白质发生营养互补作用。牛奶的钙含量不仅高，并且吸收率也高，是膳食钙的最佳来源。牛奶还是B族维生素的良好来源，可以提供相当数量的维生素B2，这种营养素正是中国人常缺少的。牛奶还含有大量的生理活性物质，比如乳铁蛋白、免疫球蛋白、生物活性肽等，有助人体健康。热牛奶有助于缓解失眠症状。

4、用品类养生年货——牛角梳

春节，辞旧迎新，一切从头开始，健康也是如此。梳头是一件很养生的微运动，新年给自己备一把牛角梳吧！牛角梳是以牛角为原料制作的一种梳子，长度为10cm-20cm。好的牛角梳手感温润如玉，厚实，牛角色泽圆润，手感好，不起静电。南京市中西医结合医院皮肤科主任杜长明介绍说，梳头可刺激头皮末梢神经，改善和提高头部的血液循环，对脱发、斑秃及头发早白等有治疗作用；对头皮麻、头皮痛、头皮屑、头发出油等有改善作用；对提高发质、减少脱发也很有效。晚上睡前梳头能助眠，清晨醒来梳头能提神醒脑。经常梳还有助护发，并使人的面色红润，精神焕发。要想起到保健的作用，每次梳头应不少于3分钟。