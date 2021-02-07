天一凉就生病？专家教你几招，增强免疫力

细心的人会发现，有些人大大咧咧穿得单薄，也不会生病；但也有些人防寒保暖小心谨慎，也躲不过细菌病毒的侵袭，其实这一切都取决于免疫力的强弱。那么，增强自身免疫力中医有何妙招呢？江苏省名中医、江苏省中医院温病研究所所长奚肇庆教授为大家介绍中医扶助正气的几个常用方法。

中药调理

寒冷天气，老年人、儿童、孕妇以及有高血压、糖尿病等慢性病和抵抗力低下的人群最易生病。通过中医辨证施治，容易激发经气，以扶正祛邪，调补阴阳，提高机体的免疫力。亚健康和体弱的人群不妨用中药调理改善体质。

进补还可以使用膏方。膏方的主要作用是扶正补虚，防治疾病，延年益寿。其配方用药讲究，制作工艺比较好。膏方具有辨证施治、整体调理、扶正补虚、寓攻于补、补攻兼施、简便经济、服用方便、口味宜人等特点。在人体不同体质、不同临床表现基础上，遵循辨证论治法度，通过理法方药程序，实现滋补、治疗和综合预防的作用，不仅养生，更能治病。

防流感香囊

中药香囊源自中医里的“衣冠疗法”。香囊中的中药一般都具有芳香气味，利用其“通经走络、开窍透骨”的作用，通过口鼻吸入和皮肤、经络穴位吸收，疏通脏腑经络体系，对人体进行整体调节，从而发挥避秽浊、防御疾病的功效。

现代研究证实，中药香囊里的中草药浓郁的香味散发，在人体周围形成高浓度的小环境，而中药成分通过呼吸道进入人体，芳香气味能够兴奋神经系统，刺激鼻黏膜，使鼻黏膜上的抗体含量提高，不断刺激机体免疫系统，对多种致病菌有抑制生长的作用，还可以提高身体的抗病能力。成人、儿童可佩戴或室内、车里放置中药防感香囊。

中药足浴

中药足浴是中医重要的外治法之一，其原理为利用热水促进药物渗透进人体而发生作用，使药物能通过脚部透达周身经络，起到调节气血阴阳和散寒通经等多种效果。主要适应人群有体质虚寒怕冷，手脚冰凉，体内湿气重者、关节疼痛等。

按摩保健

强鼻保健：鼻是重要的呼吸器官。坚持每天早晚用冷水浴鼻和鼻部按摩（先用食指和拇指按揉鼻翼两侧的迎香穴20~30次，后用摩擦发热的手掌，轻轻按摩鼻尖、鼻翼正反方向各10次），可大大增强抗病和耐寒能力。

身冷搓后颈：如冷气已侵入肌体，感到全身发冷，就用手掌使劲搓颈后发际200下，出汗以预防感冒。

除上述的中医疗法外，日常生活中养成良好的生活习惯也有助于扶助正气，减少疾病发生。

1、合理调整饮食：摄入充足的优质蛋白质，增加新鲜蔬菜水果的摄入，全面均衡饮食。

2、保证睡眠：不要过度劳累，避免熬夜，充足有质量的睡眠，可以保证充沛精力，维系身体免疫机能。

3、保持空气湿度：可以用空气加湿器，提高空气湿度，改善呼吸道水分的丢失情况，保护呼吸道黏膜，以提高呼吸道对病毒的抵抗力。

4、适当锻炼：天气寒冷，但运动必不可少。对老年人而言，运动量不宜过大，太极拳、五禽戏、八段锦都是不错的选择。

（孙茜 杨彦）