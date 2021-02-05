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2月4日黑龙江省新增5例新冠肺炎确诊病例 新增3例无症状感染者

2021年02月05日08:24 来源：人民网-黑龙江频道

　　人民网哈尔滨2月5日电 （李宏頔）来自黑龙江省卫生健康委员会的消息，2021年2月4日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例5例，2例（绥化市望奎县1例，哈尔滨市呼兰区1例）为无症状感染者转为确诊病例，2例（绥化市望奎县）是在对重点人群进行核酸筛查中发现的，1例（哈尔滨市利民开发区）是在对集中隔离点的密切接触者进行核酸检测中发现的；当日新增治愈出院确诊病例26例（绥化市望奎县21例、海伦市3例，哈尔滨市道里区1例，大庆市龙凤区1例）；当日新增无症状感染者3例（绥化市望奎县1例，哈尔滨市道外区1例、呼兰区1例），均是在对集中隔离点的密切接触者进行核酸检测中发现的；当日解除无症状感染者医学观察28例（绥化市望奎县22例、海伦市1例，齐齐哈尔市昂昂溪区2例、富拉尔基区2例，哈尔滨市利民开发区1例）。

　　截至2021年2月4日24时，全省现有确诊病例441例（重型4例，普通型309例，轻型128例）；现有无症状感染者447例。

　　上述新增确诊病例和无症状感染者均已在定点医疗机构进行隔离治疗或隔离医学观察。当地有关部门已对所有排查出的密切接触者落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

　　提醒大家，请您积极响应春节假期非必要不流动的倡议，做好个人防护，减少人员聚集。如出现发热、咳嗽、咽痛、腹泻、味觉嗅觉减退等症状时，要在做好防护的情况下及时到定点医院发热门诊就诊，如实报告外出旅居史及人员接触情况，配合做好流行病学调查，并尽量避免乘坐公共交通工具出行。凡有中高风险地区旅居史的，抵返我省后要主动向目的地相关部门或社区报告，及时配合进行核酸检测和集中隔离等工作。

(责编：许晓华、李轶群)


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