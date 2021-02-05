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中国核酸检测能力大幅提升

每天检测1600万份，比去年3月份提高了11倍

2021年02月05日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京2月4日电  （记者熊建）记者从国务院联防联控机制4日举办的新闻发布会上获悉：本周前3天，全国疫情防控形势继续向好，所有省份单日新增本土确诊病例与无症状感染者均在10例以下。截至2月3日24时，全国累计报告重点人群接种新冠病毒疫苗3123.6万剂次。

　　核酸检测已经成为老百姓回乡过年的标配和刚需。据国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，中国的核酸检测能力大幅度提升，截至2月1日，单管核酸检测能力已经提高到每天1600万份，比去年3月份的126万份/天提高了11倍多。

　　现在正值春运期间，公众对核酸检测的需求也在不断增加。对此，郭燕红表示，一方面要加大核酸检测的供给能力，另一方面要为老百姓提供高效暖心的核酸检测服务，同时在价格上要能让群众可负担。目前，通过集中的采购降低费用，很多地方已经降低了核酸检测的单次费用，有的地方是80-90元，有的地方核酸检测免收挂号费、诊疗费等。

(责编：许心怡、许晓华)


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