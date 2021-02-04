新冠病毒基因组分析在南非发现16个新变种

据英国《自然·医学》杂志3日发表的一项流行病学研究，对南非新冠肺炎大流行期间分离的新冠病毒进行了接近全基因组的分析，发现了该病毒的16个新变种，都拥有此前其他地方未曾发现的变异。而这种基因组监测手段亦可在非洲大规模使用，以识别新冠病毒的新变种。

基因组流行病学可用于了解新冠病毒的演化，追踪全球传播动态。南非夸祖鲁—纳塔尔大学研究人员霍利亚·泰格里、图里奥·德奥利维拉及其同事，此次对南非新冠疫情前6个月中收集的1365个新冠病毒进行了近全基因组分析，从中找到16个新变种。

研究团队认为，这些变种中的大部分，都具有此前其他地方未曾发现的独特变异，其中3个变种B.1.1.54，B.1.1.56和C.1在南非的第一波疫情中广泛传播，引发了当时全国约42%的感染。新发现的C系变种C.1则是截至2020年8月底在南非地理分布最广的种类。

这一发现阐明了2020年3月6日至8月26日期间整个南非新冠病毒的传播。研究人员总结称，这种基因组监测手段可在非洲大规模使用，以识别新冠病毒的新变种，并为控制病毒传播提供信息。

值得一提的是，这种基因组监测对于发现501Y.V2变体至关重要。501Y.V2突变株于去年10月中旬首次在南非发现，2020年11月初起成为当地流行的主要毒株。此前消息称，新毒株501Y.V2加重了新冠疫情——在去年底南非第二波疫情中，有高达90%的新增病例都是该毒株感染。而据英国《卫报》稍早时间报道，南非科学家理查德·莱塞尔认为，南非变异毒株传播力比英国当地新毒株更强，对年轻人的影响也更大。世界卫生组织专家亦认为，该南非突变株的传播力和致病力都需要展开进一步研究。（记者张梦然）