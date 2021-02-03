别大意，这些症状可能是癌症信号

面对癌症，大家往往都是谈癌色变。

这一恐惧的来源并不是空穴来风，近40年来，中国的癌症负担也大幅增加。

据中国科学院院士赫捷在《柳叶刀·肿瘤学》上发文称：过去40年，中国人群死于癌症的占比，从1973—1975年的10.1%增加到2015年的24.2%，癌症负担日益加重。

为啥有些癌症发现就是晚期

有些癌症一发现就是晚期，这是为什么？

一是癌症本身的隐藏性较高。大多数癌症的潜伏期较长，无论是从癌基因突变还是从持续感染致癌病毒，到最终形成癌症，都很漫长。在此过程中，可能没有明显的临床症状，患者不易察觉，一旦出现了可感知的临床症状，往往发生了转移，已是癌症晚期。

二是患者过于疏忽。部分癌症早期会有不特异的症状，如乏力、咳嗽、轻微胸痛或腹痛等，但很多患者常常疏于诊治，或者对体检的异常指标并没有进一步明确病因，延误了治疗时机。

三是没有定期健康体检。很多人自觉身体好，拒绝定期健康体检，殊不知健康体检可及时发现部分癌症。

那么哪些癌症一发现就是晚期呢？

胰腺癌常被称为癌中之王，生存率较低，早期的胰腺癌大多没有任何的临床症状，在确诊的时候已是中晚期，很难治愈。

肺癌发病率和死亡率增长最快，它是对人群健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。早期肺癌症状常较轻微，甚至可能没有任何不适。

早期肝癌的症状一般没有明显特征，中晚期会伴随肝区疼痛、腹胀、乏力、消瘦等症状。

出现这些症状需要警惕

英国学者发表在《柳叶刀·肿瘤学》上的文章，通过研究8000名罹患12种常见癌症的数据发现，在20种症状中，有13种出现在癌症早期，包括异常痣、乳房肿块、绝经后出血、直肠出血、下尿路症状、血尿、排便习惯改变、声音嘶哑、疲劳、腹部疼痛、下腹部疼痛、体重减轻等。所以，普通人一旦出现以上症状，应及时就诊。

需要强调一点：尤其要注意体重减轻。2020年8月13日牛津大学在《英国医学杂志》发表的研究显示，体重突然减轻受试者的患癌可能性，是体重没有突然减轻受试者的2倍。

普通人如何避免患病

做好以下几点有助于让我们远离癌症。

日常生活中，人们需要尽量注意远离电离和紫外线辐射。

养成合理的膳食结构，均衡营养。控制红肉类食物的摄入，选择粗加工的谷物，同时增加对新鲜果蔬和低热量食物的摄入。

适当的保持运动。成年人尽量减少久坐的时间，运动时间建议每周150分左右。

养成良好的作息习惯。保证每日7—9个小时的睡眠，推荐睡眠从晚上10点至次日早晨6点。

注意控制饮酒和戒烟，保持良好心态。生活中要学会积极平和地处理事情，凡事不要过度焦虑。

定期体检，每年安排针对性的癌症筛查，做到早发现、早治疗。（来源：科普中国）