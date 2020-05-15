研究说新冠病毒可能与儿童类川崎病症状相关

英国医学期刊《柳叶刀》13日在线发表一项研究说，意大利暴发新冠肺炎疫情后，当地一些儿童出现了类似川崎病的症状，新冠病毒可能与这种症状存在一定关联，但目前还无法得出确切结论。

意大利贝加莫省一家医院的专家在相关论文中说，2月18日至4月20日期间，这家医院收治了10名出现类似川崎病症状的儿童，其中8人新冠病毒抗体检测呈阳性；今年2月中旬之前的5年里，这家医院仅收治过19例有相关症状的儿童病例。研究人员发现，新冠肺炎疫情期间收治的这些患病儿童，其症状比此前的川崎病患儿更加严重。研究报告作者之一卢乔·韦尔多尼在一份声明中说，这些发现为研究新冠病毒对儿童的影响提供了更多证据。

研究团队谨慎地表示，这项研究仅基于对很少量病例的分析，还需要更大规模的研究来进一步明确这种症状与新冠病毒之间的关系。

在《柳叶刀》配发的评论文章中，英国皇家儿科和儿童健康学院院长拉塞尔·维纳说，尽管这项研究显示儿童出现类似川崎病症状可能与新冠病毒有关，但需指出的是，这次疫情中新冠病毒对儿童总体上影响很小。他还表示，对这种现象的进一步研究可能会提供有关新冠病毒引起免疫反应的重要信息，相关信息可用于研发疫苗等方面。（记者张家伟）