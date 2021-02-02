已废止的旧病名“宫颈糜烂”何以沉渣泛起

北京凤凰妇儿医院被患者举报推销现象严重、涉嫌过度医疗。一患者在该医院治疗HPV感染，花费超过33万元。新京报记者调查得知，HPV-6病毒为妇科常见低危病毒感染，2至3万元即可治愈。记者调查期间，医院承认过度医疗，欲以退患者全款加3万元补偿了事。暗访时记者还遭到医生的推销，无病情况下被“诊断”出患病，2008年，第7版《妇产科学》教材中取消的“宫颈糜烂”病名，成为医院敛财的借口。（1月31日《新京报》）

早年前，“心肌梗死”是一个病名，其中的一个“死”字，加剧了患者对该病的恐惧。后来，医学教材将“心肌梗死”改为“心肌梗塞”，恐惧与误导才慢慢消除。“宫颈糜烂”在过去也是一个病名，并认为与HPV感染有关，后来在科研过程中发现，所谓糜烂样改变，同样发生正常人身上，是一种生理现象。因此，医学教科书不再将“宫颈糜烂”当作疾病，用“宫颈柱状上皮异位”来称谓相同的情形。

“宫颈糜烂”这个旧病名虽然被取消，却没有“心肌梗死”更名那么幸运。这主要是因为，当极少数妇科医生有意想吓唬患者时，没有比“宫颈糜烂”再“好用”的词了，糜烂让人想到病变的惨状，甚至想到癌变的可能，这个十分简练的用词，可以产生其他夸大与恐吓的语言难以企及的效果，以至于少数妇科医院和妇科医生始终舍不得弃用这个词。

为此，医疗系统不仅要将“宫颈糜烂”逐出“疾病家族”，而且要将这一做法体现在医疗行为监督与质量控制方面。比如，医疗文书上不应该允许再出现“宫颈糜烂”这一诊断，甚至不允许用这个词进行描述。只有在医疗监督与质量控制等方面扶正“宫颈糜烂”这个词的科学定位，并对民众加强科普宣传，让更多人认识到这个词的“真面目”，才能避免它被随意滥用，成为过度诊疗的幌子。

更要看到，借“宫颈糜烂”这个词来误导患者，与这个词在患者心中的敏感程度有关。“宫颈糜烂”虽然不像性病那样让人讳莫如深，但或多或少让人想到性滥等方面，患者不想谈及这类疾病或症状，即使她们明知自己上当受骗，也不愿意过多维权，假如医院决定花钱了事，绝大多数患者巴不得就此打住。医院太容易花钱摆平，就会满不在乎。这家医院的医生面对记者，不仅大言不惭地坦诚过度医疗，而且认为可退补偿就可了事，甚至还不失时机地向记者推销其疗法，原因就在于此。

双方协商达到一致意见，是处理医患纠纷的一个好方式。但为了避免医院随意答应闹事者的无理要求，很多地方规定赔偿款一旦超过一定限度，医院无权自作主张，以此来避免过度维权。同样需要防范的是，因患者顾及隐私而随意同意私了，容易导致过度诊疗有恃无恐。因此，涉及患者的难言之隐时，即使患者同意私了，也应在保障患者隐私的前提下，进一步追究过度诊疗与欺诈之责，如此方能形成足够强大的震慑力，避免“宫颈糜烂”等骗人幌子沉渣泛起，继续坑害患者。