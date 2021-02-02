热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

福州市仓山区市场监管局筑牢冷链食品疫情防控“隔离墙”

2021年02月02日09:19 来源：中国质量报

为切实防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品传播风险，近期，福建省福州市仓山区市场监管局持续多点发力加强冷链食品疫情防控工作，筑牢疫情防控“隔离墙”。

据悉，自2020年11月起，仓山区市场监管局对全区的冷链食品生产经营场所重新摸排造册，进一步加大对农贸市场、水产品市场、商场超市、冷冻库等区域的监督检查力度，严查进货查验制度及疫情防控措施落实情况。同时，督促指导进口冷链食品生产经营企业落实冷链食品追溯制度，及时将相关数据上传“一品一码”追溯平台，对不具备《新冠病毒核酸检测合格证明》及消毒证明的，一律不准上市。

自2020年12月以来，该局联合商务部门对辖区市场、冷库、商超开展督查11次，积极配合卫健、疾控等部门开展冷链食品经营者冷库外环境、冷链食品外包装核酸检测，做好食品、人员、包装物、环境样品的核酸检测抽样，累计开展经营场所外环境、食品表面等核酸检测1830批次。

此外，该局还建立完善冷链食品应急处置预案。近期，在该区疫情防控指挥部的统一指挥下，开展了阿根廷进口牛前腱等进口冷链食品的应急处置和排查工作，共排查冷链食品4000多公斤，经相关部门检测，结果均为阴性。（陈永 江岱）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn