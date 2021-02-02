福州市仓山区市场监管局筑牢冷链食品疫情防控“隔离墙”

为切实防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品传播风险，近期，福建省福州市仓山区市场监管局持续多点发力加强冷链食品疫情防控工作，筑牢疫情防控“隔离墙”。

据悉，自2020年11月起，仓山区市场监管局对全区的冷链食品生产经营场所重新摸排造册，进一步加大对农贸市场、水产品市场、商场超市、冷冻库等区域的监督检查力度，严查进货查验制度及疫情防控措施落实情况。同时，督促指导进口冷链食品生产经营企业落实冷链食品追溯制度，及时将相关数据上传“一品一码”追溯平台，对不具备《新冠病毒核酸检测合格证明》及消毒证明的，一律不准上市。

自2020年12月以来，该局联合商务部门对辖区市场、冷库、商超开展督查11次，积极配合卫健、疾控等部门开展冷链食品经营者冷库外环境、冷链食品外包装核酸检测，做好食品、人员、包装物、环境样品的核酸检测抽样，累计开展经营场所外环境、食品表面等核酸检测1830批次。

此外，该局还建立完善冷链食品应急处置预案。近期，在该区疫情防控指挥部的统一指挥下，开展了阿根廷进口牛前腱等进口冷链食品的应急处置和排查工作，共排查冷链食品4000多公斤，经相关部门检测，结果均为阴性。（陈永 江岱）