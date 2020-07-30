北京多部门联合执法 全面排查进口冷链食品生产经营单位

人民网北京7月30日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第163场新闻发布会上，北京市市场监督管理局副局长陈言楷介绍了北京市加强冷链食品监管的相关举措。

聚焦重点环节，制定了《进一步加强北京市冰鲜冷冻食品疫情防控工作方案》，通过采取强化冰鲜冷冻食品溯源管理，建立产地预警机制，加强冷链物流管理，营造安全生产环境，开展从业人员健康管理，引导消费者养成良好习惯，落实行业监管、属地管理、企业主体责任，广泛开展宣传引导等10项措施，做到“长短链条并重”，实现精准防控。

聚焦重点对象，统筹多部门联合执法，对北京市进口冷链食品生产经营单位开展全面排查，将农贸市场、食品生产企业、商超、餐饮服务单位等作为重点排查对象。各区建立了详细的进口冷链食品管理台账，有效夯实管理基础。同时，要求北京市生产经营冰冻水产品、肉类的食品加工企业与第三方核酸检测机构建立送检制度，如有情况立即向疾控部门报告，便于第一时间开展应急处置。

聚焦重点场所，对北京市储存冷冻冷藏肉品、水产品的冷库持续开展排查。截至7月30日，累计摸排相关冷库4719个，重点检查贮存条件、温度控制、产品追溯以及依法备案等管理要点，对发现的问题要求立即整改。累计采集冷库相关的食品、从业人员、环境核酸检测样本8.69万个，检测结果均为阴性。对大连凯洋食品有限公司等3家公司的海鲜产品开展全面风险排查，相关产品采取下架、停售措施，有效防控了疫情风险。

聚焦重点人群，开展肉类、水产品生产加工企业及冷库从业人员排查。要求全市肉类、水产品生产加工企业以及存储肉类、水产品的冷库所有者建立本企业相关从业人员名册，确保数据准确、动态更新、责任到人。

聚焦常态化防控，持续完善冷链食品防疫工作机制。做好冷链食品源头端、生产端、市场端、消费端等各环节的食品安全和疫情防控工作，以农贸市场、商超中肉类、水产品等冰鲜冷冻类食品的生产经营区域，以及作业过程中的设备设施、工具用具为重点，定期开展环境核酸检测，纳入“应检尽检”范围。督促冷链食品生产经营单位落实落细环境消杀、卫生清洁、场所通风及人员防护等防疫措施。让广大消费者“买的放心”、“吃的安心”。