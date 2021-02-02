江苏销毁按正品计值1000多万元农村假冒伪劣食品

1月27日，江苏省市场监管局在南京市江宁区召开农村假冒伪劣食品专项执法行动罚没物资公开销毁现场会，现场销毁假冒伪劣食品200多吨，按正品价值计算货值超过1000万元。

据悉，自2020年11月开展农村假冒伪劣食品专项执法行动以来，江苏省查处各类食品安全案件1592件，罚没款1638.2万元，对3人作出从业资格限制处罚，移送公安机关18件，专项行动取得了初步成效。本次违法食品公开销毁活动是江苏全省市场监管系统在查办食品大案要案、维护群众切身利益方面取得成果的一次集中展示，充分体现了全省市场监管系统打击食品安全违法行为的高压态势，以及持之以恒保障食品消费安全的坚定决心。

此次现场会集中展示并销毁的假冒伪劣食品共计107个品种，其中，假冒保健食品136盒，假劣白酒18600瓶，假劣饮料4120箱，劣质食盐6304袋，劣质大米101袋，劣质肉及肉制品625袋，走私冻肉20吨，共计200多吨，按正品价值计算货值超过1000万元。

江苏省市场监管局副局长吴永才表示，江苏省市场监管系统要进一步咬定目标，凝神聚力，确保专项行动各项目标任务得到全面贯彻落实。要坚决贯彻落实江苏省委省政府和市场监管总局有关食品安全监管工作的决策部署，加大食品安全知识宣传力度，提高农村地区人民群众食品安全意识，建立健全食品安全投诉举报奖励制度，引导食品企业依法生产经营，加强管理，承担主体责任，加强行业自律，推动行业诚信建设，共同维护农村食品安全。同时，进一步加大严打力度，畅通投诉举报渠道，加强数据分析研判，对网络投诉举报较多的网红食品、节令食品进行排查，掌握一批违法线索，及时立案查处，查办一批有影响、有震慑力的大案要案。（记者蔡美萍）