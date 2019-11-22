打击违法犯罪、维护食品安全 10省（区）销毁违法食品540吨

11月20日，“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治食品安全问题联合行动工作组以河北为主会场，以内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、山东、广东、四川、陕西、甘肃为分会场，10省（区）同时举行违法食品公开销毁现场会，集中销毁联合行动期间罚没的违法食品540吨，涉及酒类、饮料、副食品、调料、食品包装材料等300余种产品。

为贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作部署，由中央纪委国家监委机关牵头抓总，市场监管总局、公安部牵头，会同教育部、农业农村部等部门成立14部门联合行动工作组，在全国开展整治食品安全问题联合行动。

联合行动开展以来，各地各有关部门按照“四个最严”的要求，真刀真枪解决食品安全领域的突出问题。着力在打击食品生产经营违法犯罪、查处保健食品虚假宣传和违规销售、解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实等食品安全问题、整治农产品质量安全问题等“四个方面”下功夫；重点在销毁一批假冒伪劣产品、取缔一批违法违规主体、严惩一批违法犯罪分子、曝光一批典型案例、完善一批制度机制等“五个一批”整治任务上抓落实，取得了“可检验、可评判、可感知”的阶段性成效。

截至目前，各地市场监管部门查处食品安全违法案件7.3万件，罚款8.7亿元，责令停产停业2428户，吊销许可证152件，从业资格限制155人；各地公安机关侦破犯罪案件6427件，捣毁“黑窝点”3958个，抓获犯罪嫌疑人11459名。

联合行动工作组负责人表示，食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，虽然目前食品安全形势不断好转，但治理食品安全问题不可能毕其功于一役。下一步，市场监管、公安等相关部门将落实新修订的《食品安全法实施条例》，坚持对食品安全问题“零容忍”，以此次联合行动为契机，进一步加大食品安全工作力度，对违法问题深挖彻查、紧盯不放，对不法分子严惩重处、绝不姑息，用最坚决的行动、最有力的举措，坚决捍卫人民群众“舌尖上的安全”。（王忻）