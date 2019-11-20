浙江全省部署开展问题食品集中销毁

为贯彻落实党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的决策部署，根据《市场监管总局 公安部 教育部 农业农村部关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知要求》，浙江省牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，坚持以人民为中心的发展思想，以“四个最严”为根本遵循，严厉打击各类食品安全违法行为。专项行动期间共查处各类食品安全案件8262件，罚没6874.9万元，吊销许可证3件，取缔无证黑窝点62个，从业资格限制人数4人。近日，全省各地部署开展整治问题食品集中销毁行动。

11月12日，在浙江省市场监管局统一部署下，各地开展了罚没问题食品的集中销毁活动，嘉兴销毁一大批桑葚酒及青梅酒、草莓酒、桃花酒、蓝莓酒、玫瑰酒、石榴酒等问题配制酒，全市共计销毁桶装大豆油63桶、酒类400余瓶、保健品2800余盒，货值金额达十余万元。金华销毁一系列啤酒饮料、肉类、乳制品、茶叶等等问题食品，统一销毁涉案食品共计70余吨。丽水市局联合公安部门统一开展罚没物品公开销毁行动，共销毁罚没的乳制品、肉制品、米面制品饮料、酒水等各类物资26吨，货值271万元。

行动期间浙江省共计销毁问题食品货值553.36万元，销毁数量239.6吨。其中销毁问题肉10.9吨，货值32.81万元；销毁问题保健食品6.3吨，货值53.43万元；销货问题白酒4.9吨，货值68.71万元；销毁问题啤酒65.8吨，货值23.97万元，销毁问题红酒5.9吨，货值37.26万元；销毁问题配制酒17吨，货值246.68万元；销毁问题婴幼儿配方食品0.5吨，货值8.58万元。

此次问题食品销毁活动极大震慑了制售假冒伪劣食品的违法犯罪行为，让群众切身感受到了此次“不忘初心、牢记使命”专项整治行动的打击成果。（国家市场监督管理总局、浙江省市场监督管理局供稿）