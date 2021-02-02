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冬日里泡脚有讲究

2021年02月02日07:48 来源：人民政协报

　　冬天不少人喜欢泡脚，泡脚有很多好处。俗话说：“养树需护根，养人需护脚”，脚是人体的第二心脏，正确的泡脚可促进身体血液循环，降低肌肉张力，有养生防病患、助长寿的功效。中医认为人的双脚上存在着与各脏腑器官相对应的反射区，和经络分布，当用温水泡脚时，可以刺激这些反射区，促进人体血液循环，调理内分泌系统，增强人体器官机能，取得防病治病的保健效果。

　　晚上7~11点是肝肾经气血较衰弱的时候，这时候泡脚，能更好地改善全身血液循环，达到滋养器官的目的。再加上泡脚可以缓解疲劳，减少寒意，有助于提高睡眠质量。但泡脚时间不宜过长，持续大约15~30分钟即可，时间过长可能引起脑部供血不足，增加心脏负担。另外，过饱或过饥时都不宜泡脚，易导致胃部疾病。

　　泡脚的最佳水温在38℃~43℃之间，不宜过热或过凉，中途可以适当加温水保持水温。以双脚能忍受为度，才能起到刺激穴位、治病、养生、强身的作用。泡脚的水温并不是越热越好，水温太高一方面会破坏足部皮肤表面的皮脂膜，让角质层干燥；另一方面会让血管过度扩张，易引起心、脑、肾脏等重要器官供血不足。为了避免水凉太快，选择相对保温的木桶较好，而且木桶较高，可以让腿部也浸泡在热水中，能有效帮助缓解腿酸症状。

　　泡脚时可适当按摩。泡脚后可对足底和小腿进行按摩，可采用足底按摩球，按摩涌泉穴、太溪穴、昆仑穴3~5分钟，起到活血、促代谢、安眠的作用。泡脚后勾勾脚尖，拍打腿肚，可松解小腿后部肌肉，促进血液回流。

　　泡脚时，泡到全身都有暖意，或者额头微微出汗了，就算是好了。但应注意，千万不要出大汗，因为汗为心之液。出汗太多会伤“心”，只要出微汗就可以了，说明你的经络上下贯通了。但是，如果患有糖尿病、静脉曲张、静脉血栓、动脉血管闭塞、严重心脑血管疾病、各种严重出血病患者以及足部皮肤问题（如疱疹）等，不建议泡脚。

　　（上海中医药大学附属龙华医院　杨晓伟　盛锋）

(责编：许晓华、李轶群)


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