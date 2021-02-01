肩负医者使命 共释仁心仁术

2021年1月20日，国家血液系统疾病临床医学研究中心、北京大学血液病研究所举办“破万为新生，创新因使命—北京大学血液病研究所移植万例纪念”线上纪念活动。

万例骨髓移植之路

1964年：1月17号，陆道培成功进行了亚洲第一例也是世界第四例的异体同基因骨髓移植，患有严重再生障碍性贫血的年轻的护士由此获得新生，并成为经移植无病存活时间最长的患者。

1981年：北京医学院血液病研究所（现北京大学血液病研究所）正式成立，陆道培任所长，研究重点为白血病的诊治和造血干细胞移植，尤其在造血干细胞移植方面最为突出。9月30日，陆道培及团队成功地为一名患急性白血病的女大学生进行了骨髓移植，这也是我国第一例异基因骨髓移植。

2000年：北京大学血液病研究所完成第一例非体外去T单倍型相合造血干细胞移植手术。

2016年：世界骨髓移植协会正式命名北京大学血液病研究所科研团队原创的单倍型移植体系为“北京方案”，开始为世界同行制定行业标准。单倍型移植成为国内首位移植模式以及世界两大主流单倍型移植方案，开启了“人人都有供者”的新时代。

2018年：北京大学血液病研究所获批成为国家血液系统疾病临床医学研究中心，致力于整合集成临床医学研究资源和创新力量，优化组织实施血液疾病临床研究和转化医学发展成果，促进医学科技成果普及普惠，打造代表我国最高水平、引领国际的血液病规范诊治及转化研究的高地。

2019年：北京大学血液病研究所成为全球最大的异基因造血干细胞移植中心，年造血干细胞移植数量超过1000例。

2021年：北京大学人民医院、北京大学血液病研究所造血干细胞移植突破10000例，成为亚洲唯一达到此里程碑的骨髓移植中心。

回顾北京大学血液病研究所“从零到一万”的发展历程，陆道培院士就是第一代“为除人类之疾痛”鞠躬尽瘁的北医人。陆道培院士带过很多学生，他用“言传身教”来形容：“每天很早查房，细心指导论文，不断学习，这是我从前辈专家那里学来的，也要为学生树立榜样。”

做别人不敢做的移植

截止2020年底，陆道培医疗集团共计完成造血干细胞移植7129例，其中亲缘半相同移植占75%以上，亲缘半相同移植取得了与非血缘移植和同胞相合移植相媲美的结果。2020年，陆道培医疗集团在新冠疫情影响之下成功完成造血干细胞移植977例，其中亲缘半相同移植769例，占到总例数的78.7%。随访“V爱血液病公益基金”资助我院的231例患者，五年生存率89.6%；

“能为人之不能为，敢为人之不敢为。”陆道培医院的医生们常被称为超能“陆”战队，收治大量难治、复发的血液病患者进行挽救性移植，并不断进行技术创新。患者在最无助的时候来到了陆道培医院，把这里视作最后的希望之地。

治疗前沿 CAR-T临床试验

从急性B细胞淋巴细胞白血病（B-ALL）到多发性骨髓瘤（MM），陆道培医院先后与多家CAR-T公司或者医学研究机构合作开展了多项CAR-T临床试验项目，并取得显著临床治疗效果。截至到2021年1月，6例CD7阳性的原发耐药或复发的白血病患者，经CD7 CAR-T细胞治疗后取得完全缓解，标志着我院“CD7 CAR-T细胞治疗复发难治CD7+的急性T淋巴细胞白血病”的临床研究取得突破性的进展。

陆道培医学团队是国内最早开始CAR-T研究的团队之一，截止2020年底，陆道培医疗集团共计完成1085例患者入组CAR-T临床试验。正如CAR-T细胞疗法创始人之一、宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院终身教授Carl June所说：“现在对CAR-T研究最活跃的地方就在中国。”尤为难能可贵的是，陆道培医学团队在CAR-T研究领域展现出了创新精神和中国特色，中国科学家与国际先进水平并驾齐驱。