就地过年的寒假 孩子们的健康更要盯紧了

时光进入2月，杭州的中小学陆续放假，“小神兽们”终于解放啦！

儿科专家提醒，寒假是不少疾病高发的时节，爸妈要时刻绷紧“健康”这根弦。平时随时做好防护是第一必须，而在疫情防控的大形势下，冬季流感等传染病有所减少，但不少新的健康隐患随之浮出水面，家长更要做好预防。

钱报记者为此专程采访多位儿科医生，制作了一份最新寒假健康指南，希望孩子和家长都过一个舒心的假期。

管不住嘴，迈不开腿

花季少女患上糖尿病

去年居家隔离一段时间后，浙大二院儿科程海英副主任医师接诊了许多小胖子，“爸爸妈妈闲在家里没事干，天天做好吃的，孩子每天被投喂，又不能外出活动，胖个五斤、十斤的不在话下。”

这个寒假，孩子们依然不能到处乱跑，她担心开学后又会迎来一个小胖子高潮。

据统计，近20年来，我国城市学龄儿童超重和肥胖患病率上升了近10倍，达到20％左右。儿童肥胖60％~70％可延续至成年，早早地为“三高”等基础疾病埋下隐患。

最让程海英遗憾和心痛的是位花季少女小兰（化名），现在她每天注射胰岛素治疗。

小兰初一开始就到浙大二院儿科治疗，当时她已经出现高胰岛素血症和胰岛素抵抗，粗短的脖子一圈圈发黑，这种叫“黑棘皮病”的皮肤改变是儿童肥胖常见的症状，也是糖尿病的重要警告。

程海英说，如果她能“管住嘴、迈开腿”，科学减肥，还是有希望控制住血糖的。但小兰对甜食毫无抵抗力，朋友圈经常晒出国时吃到的甜点，运动也是三天打鱼两天晒网。爸爸妈妈平时忙着做生意，没空监督女儿减肥，眼睁睁看着她长成165公分、180多斤的胖妞，患上糖尿病。今年，小兰本该升入高中，但因为每天要吃药、注射胰岛素，再加上肥胖引起的心理问题，现在只能暂时辍学在家治疗。

程海英建议，寒假期间孩子要保证每天2~3小时的户外运动，如果不方便去公园、景区、野外等场所，至少也要在小区里跑跑步、打打球。

每天玩8小时游戏

男孩竟然发出狗叫声

要说寒假最让家长担心的行为，玩游戏一定能列入前三名。浙大二院儿科冯建华主任提醒，过度玩游戏不仅会损伤视力、影响学业，还可能诱发一种慢性神经精神障碍疾病——小儿抽动症。

他曾接诊过一个二年级的男孩子，假期父母外出上班，男孩就窝在家里打游戏，每天平均玩8个小时以上。这样连续十几天后，一天晚上男孩突然清起嗓子，一开始只是咕噜咕噜的声音，后来竟像一条小狗一样狂吠起来，身体也随之扭动，爸爸妈妈赶紧将他送到医院，最后被诊断为小儿抽动秽语综合征。

冯建华说，该病好发于4~12岁的学龄前和学龄期儿童，发病率约1%~3%，男孩更为多见，常表现为不自主地抽动、爆发性发声和污言秽语，“部分症状有一定迷惑性，比如狂眨眼睛、清鼻子咧嘴巴，家长可能会带孩子到眼科、五官科就诊，耽误治疗。”

他解释说，抽动症是儿童大脑发育尚不完全、体内多巴胺过度活跃导致的，过度劳累、长时间玩电子产品、情感刺激都会成为发病的诱因。

每年寒暑假，浙大二院儿科都会接诊不少抽动症患儿，大都是过量玩游戏、接触电子产品诱发的。平时，还有不少是家庭环境刺激下发病，“比如父母吵架、离婚，对孩子关注度减少等。”

冯建华说，他曾经接诊过一个家境良好的抽动症患儿，无法控制地偷同学的小东西，从中获取快感。

对于轻症的孩子来说，只要注意休息、放松精神、饮食清淡，减少电子产品的使用，症状即可减轻、消失。若有其他心理问题的患儿，还需及时进行心理干预。

假期窝在家里不动

第一节体育课就骨折

浙大儿院骨科主任医师兼急诊创伤外科副主任赵国强说，高处坠落是假期常见的意外伤害，“主动的、被动的都有，都挺让人揪心的。”

一个13岁的男孩，和大他五六岁的姐姐大吵一架后被愤怒冲昏了头，从5楼一跃而下，造成骨盆、股骨颈骨折，肝肺脾严重挫伤，脑外伤。医生奋力抢救，才把他从死亡线拉回来，至今他关节还留有后遗症，走路有点跛脚。

一个小学二年级的男孩，趁爸爸妈妈上班的空档偷看电视，没想到爸爸中途回家，他惊慌之下身体不自觉地往后一仰。当时，他正好坐在窗台边，这一仰就直接跌出窗外，从三楼坠落，颈椎骨折、脑部外伤，随后做了3次大手术，才捡回一条命。

赵国强提醒，对学龄前的孩子来说，家长要尽好看护义务，不让他们独自在阳台、窗台等危险地带活动；而对学龄期和青春期的孩子来说，家长应增加良性的沟通和交流，避免悲剧发生。

另外，他在疫情居家隔离后曾接诊多例疲劳性骨折，也值得家长注意。“居家上网课期间，孩子们运动量明显减少，复课后重新上体育课，跑个一千米就吃不消了，导致疲劳性骨折。”

疲劳性骨折又叫应力性骨折，好发于胫骨、跖骨和桡骨，常见于青少年进行不适当体育锻炼、长距离行走的中老年人，以及运动量大的新兵和运动员。

赵国强建议，孩子寒假期间也不要疏于锻炼，每天要保证一定量的户外活动。如果整个寒假都没怎么运动，开学后上体育课要循序渐进，并做好充足的准备工作。

小暖男寒假学做饭

被炉火烧伤

浙大儿院烧伤整形科副主任姜润松告诉钱报记者，冬天很容易出现低温烫伤。

一天门诊下来，他就接诊了好几个低温烫伤的患儿。有个孩子在袜子两边各贴了一小片暖宝宝，半天后脚踝又肿又痒；有个妈妈给感冒的孩子小腿上贴了艾灸贴，四个小时后娇嫩的皮肤红了一大片，轻轻一碰就疼。

姜润松说，低温烫伤是身体长时间接触高于45℃的低热物体所引起的慢性烫伤，一般发生于婴幼儿，家长切忌让孩子过长时间接触热水袋、暖宝宝等取暖设备。

学龄期儿童在寒假里更常发生意外的烧烫伤。姜润松曾接诊过一个五年级的小暖男，父母白天工作没时间给他做中饭，他就按照菜谱学做饭，但因为不熟悉煤气灶的操作，不小心引发了一场小火灾，烧伤了手和头面部。

由于烧伤的程度不重，他不需要进行植皮手术，但手上和面部还是留下了大片的疤痕。接下来几年，他继续长高长大，但疤痕没有弹性，不会同步生长，所以手部的抓握能力和面部的表情肌都受到了限制。现在，他常趁假期到医院做点阵激光治疗，改善疤痕质地，慢慢修复损伤的功能。

姜润松说，同样条件下儿童烧伤的损伤程度往往比成人严重，处理起来也更棘手，家长平时要做好安全教育，防患于未然。

如果火灾已经发生，大人要尽快抱孩子远离热源，脱下衣物，伤情允许的情况下，立即用冷水冲洗，保持呼吸顺畅，尽快送到医院处理。