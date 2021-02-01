重庆大学附属肿瘤医院：以临床研究为转型重点 进一步提升医教研水平

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量—全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目第三期走进重庆大学附属肿瘤医院。这所医院在进行科研转型时如何因地制宜、因材施策？又如何采取优秀的管理机制为科研转型保驾护航？面对肿瘤防治这项系统工程，医院又该如何全面实施规范化诊疗，带动多学科协同发展的目标？又如何通过临床研究的发展提升医院诊疗水平？重庆大学附属肿瘤医院党委书记吴永忠给出了他的答案。

以管理体系为依托 全面开展临床研究

“作为一所西部的三级甲等肿瘤医院，又是双一流大学的附属医院，在向科研医院转型时，我们有很多思考。”吴永忠表示，医院的研究方向，重点就是转化研究和临床研究。在临床研究方面，我们希望通过一期病房的建设，能够全面地开展一、二、三、四期临床研究，尤其是临床一期的研究。

谈到重点开展一期病房的原因，吴永忠认为，一期对一些创新药的研究，可以更了解药物在人体内的代谢情况，以及安全的最大耐受剂量。这意味着随着研究的深入，含金量也越高。

吴永忠介绍，为建设一期病房，医院聘请专业公司对最好的江景房进行设计，对包括受试者通道、医务人员通道、医患沟通区、观察病床的设置、资料存放和配餐等在内的区域，完全按照专业化、高标准的流程进行划分。

一直以来，医院想在科研转型中持续发力，离不开机制的保驾护航。对此，吴永忠表示，选择临床研究作为重要方向，是因为医院拥有健全的临床研究管理体系。

“我们不仅有临床研究委员会，还有专门的临床研究管理机构，在临床研究办公室中有非常专业人士。同时，我们将一期病房独立成为一级科室，并专门配备了有临床研究和基础研究经历的主任、能力非常强的护士长，以及团队进行专业化管理。”他说。

吴永忠还表示，医院在满足患者需求的同时，将每一份珍贵资料都视作研究对象，为医院在今后的患者治疗过程中，提供更多依据。另外，进行临床研究，不仅可以提升医务工作者的临床研究意识，还可以提升医院的学术影响力，因为一些指南、共识的改写依据，都来自于临床研究。

临床研究提升医院能力 锻炼基层医生

“其实，临床研究的过程，就是把可能对人有好处的一些药品、器械，在临床上通过科学严谨的观察后，再为患者提供服务，形成标准、有效的治疗方法。”吴永忠介绍，从2018年进行临床一期建设后，医院研究总量明显增长，到现在已有210多个项目。

他还提出，近年来，医院研究项目的质量也有所提高。以前大多与参与为主，而现在已发展成为国际多中心的牵头单位，并且涌现了许多项目负责人，在国家自然科学基金、省部级课题、国家重点重大研究计划上也有实现了突破。

“肿瘤医院进行科研的最终目的，是为了患者。而肿瘤防治则是一项系统工程，医院在明确目标后，开始全面实施规范化诊疗，带动多学科协同发展。”吴永忠介绍，近5年来，医院在重庆市开展了“一网一链”肿瘤防治体系建设工作。“一网”就是在重庆构建分级的肿瘤防治网，建网后再从肿瘤的预防、筛查、诊治和康复，形成一整条“服务链”。

吴永忠认为，医院除以解决临床治疗的规范性、实施同质化管理和规范化治疗为目的外，还要发挥“一网一链”成员单位的作用，牵头组织学习，然后组织分院、基层规范化诊疗基地一起研究。

“来自基层的医务人员，虽然患者数量较多，但只要按照我们提供的标准流程方案操作，再由我们进行执导和督查，也可以开展临床研究。尤其是通过近5年的发展，他们在参与的临床研究的同时，还能申请一些课题。”在介绍基层区县医务人员的临床研究情况时，吴永忠提出，科研的核心和精髓，第一是严谨，第二就是诚信做事，这对基层临床医生也是一种历练。

未来将提升医教研水平 打造更好科研平台

近年来，借助国家推动科研发展的东风，重庆大学附属肿瘤医院通过搭建平台、构筑体系，稳扎稳打、步步为营，一笔一划地描绘着未来的蓝图。

吴永忠总结，随着这几年一期病房的投用，医院在临床研究方面取得了不错的成绩。而在基础研究方面，围绕生物免疫治疗、智能肿瘤学等学科，也有团队在跟进，力争与临床研究并驾齐驱。

“但我认为，基础研究目前还处在起步阶段，因为像转化实验室、动物实验等基础实验室，也是现在才基本到位。”他说。

“十三五期间，我们注重于构建肿瘤防治体系，十四五期间，我们会围绕学科建设的内涵进行详细规划。”最后，吴永忠介绍了医院十四五规划期间的具体工作。

“我们会完全按照学科建设的思路，把医疗科研教学以每年为一个主题来推进。2021年，是医院的医疗质量年；2022年，我们会把医疗质量、能力、新技术新项目开发作为科研创新点， 2023年是教学提升年，会围绕前面三年的创建，迎来科研大爆发。从2023年到2025年，重点就是整个新院区的建设、搬迁，以及人才的聚集和增加。”吴永忠表示，也就是说，我们会将“十四五”分为两个阶段，前一阶段的重点是提升医教研水平；后一阶段就是为打造更好的科研平台来建设新院区。