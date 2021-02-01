搭建“智慧中医”平台 形成分级诊疗模式

精准医疗如何与传统中医结合？广州市人大代表曾仑建议，建立传统中医与精准医学相结合的精准中医模式，将基因和分子诊断技术和互联网大数据分析技术与传统中医进行有机结合，提高中医治疗效果。精准中医大数据可以充分发挥中医药治未病的优势，医生通过监测数据预测和指引患者改变生活方式防病治病，由“被动诊疗”向“主动健康”转变，有利于在分级诊疗的社区医疗机构进行应用和推广。

曾仑建议，以条件成熟的区中医院为试点，构建以布局精准中医诊疗和健康管理服务网络为主的“社区医疗服务机构中医诊所-区中医院-三级医院”分级医疗体系。搭建数字化+信息化+网络化的智慧中医药服务体系平台，打造成为实施区域分级医疗服务网络的枢纽中心，探索智慧中医实施的路径，形成成熟的广州模式，建立包括：中医药大数据平台、分子诊断和基因测序精准检测平台、精准中医诊疗平台/智能物联中药配制平台。（全媒体记者文静、魏丽娜、申卉、何道岚、刘春林）