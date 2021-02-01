根据后疫情特点 细化分析传染病谱

“自新冠疫情暴发以来，我院发现疫后临床疾病谱出现了明显改变，尤其是新冠肺炎之外的其他传染病发生率显著下降。”2021广州市两会期间，广州市人大代表、广州市第一人民医院（华南理工大学附属二院）南沙医院院长、广东省医学会行为医学分会主任委员贾林接受记者采访时表示。为此，他建议市卫健委组织专题研究，利用大数据对广州疾病谱和传染病谱的改变、原因和影响因素等进行全面细化分析，为政府决策咨询和公共卫生发展规划的制订提供科学依据。

贾林介绍，以广州市第一人民医院南沙医院为例，2020年该院传染病报卡量同比下降70.22%，其中登革热下降率高达90.91%，肺结核、流感、儿童手足口病、肝炎等报卡量也纷纷下降。他认为，这一现象不仅是由于广州良好的城市管理水平、创文创卫的工作成效以及良好的公民素质，还得益于疫后公共卫生的改善和个人卫生习惯的改变。“可以说，疫情改变了人们的生活方式。现在大家出门戴口罩，吃饭用公筷，禁食野味……这些都降低了人们患病的风险。”

但贾林指出，虽然呼吸道疾病、消化道疾病和传染病等下降了，但干眼症、近视眼、精神心理科门诊量却有明显上升。他分析，一方面受疫情影响，群众户外活动减少，使用电子产品的时间和次数增加，不注意用眼卫生；另一方面，疫情暴发以来，人们的工作压力、经济压力和情感压力加大，对心理和社交产生了一些负面影响。

基于上述现象，贾林建议市卫健委组织专题研究，利用大数据对广州疫后疾病谱和传染病谱的改变、原因和影响因素，各区和各级医院疫后患者来源及流动趋势等进行全面细化分析。此外，建议提高经费，加强行为与心身医学研究，将研究成果运用到疾病的诊断、治疗、康复和预防当中。(记者 李焕坤)