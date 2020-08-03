洪水过后 须严防传染病暴发

今年入汛以来，江西、安徽、湖北等地相继发生洪涝灾害。中国疾控中心提醒，洪灾后，由于饮水饮食卫生状况恶化、环境污染、病媒生物滋生、人群接触机会增加及抵抗力下降等影响，容易发生各种传染病。在做好防汛的同时，我们也要做好防疫。

近日，我国湖南等地相继发生特大洪涝灾害。洪涝灾害后，极易造成疫病流行。尽管目前灾区均未发生传染病暴发流行情况，但防病防疫是一项长期的工作，不能掉以轻心。

洪灾过后，应该如何预防传染病？

灾后的卫生防病工作必须高度重视，要进行广泛的医学科普宣传教育，增强灾区群众防病意识，养成良好的卫生习惯，严格把好病从口入关、病从皮肤入关，重点做好饮食、饮水、环境和皮肤卫生。具体来讲，应该做到“五要”——

一要注意饮食卫生安全。食品从采购、加工、保存各个环节必须严格遵守食品安全工作流程，严把质量关，重视细节和环节控制，避免受到污染。灾区现在正值夏季，食品很容易受到污染及变质，饮食卫生非常重要。不要食用被水淹过或受其他原因污染变质的面粉、挂面、饼干、面包，不要用非食品包装袋和容器装运直接入口的食品。另外，餐具要洗净，然后煮沸消毒；也可按1千克冷水加1片或1匙漂白粉精的比例配制消毒水进行消毒后，用清水冲洗干净后晾干。需要注意的是，配制消毒水不能用热水，以免漂白粉精中的氯气挥发失效。

二要加强环境水源消毒。洪涝灾害期间，水源容易受到污染，要及时修复被洪水淹没的公厕、垃圾收集站点的设施，并进行消毒处理。对水灾致死的动物尸体要及时清理和掩埋或焚烧。最简单、最有效的饮水方法是喝开水，不喝生水。同时还要保持水具洁净。水源浑浊时要进行混凝沉淀，通过混凝沉淀装置去除水中杂质，净化水源。来源不明的水，最好在净化的基础上，使用消毒片消毒。

三要及时消灭灾后蝇鼠蚊“三害”。洪水过后，苍蝇、老鼠和蚊虫开始大量滋生、繁殖或出动。水灾过后会出现很多动物死尸，并且下水道里的脏水容易溢出，而苍蝇、老鼠都是病毒携带者，更容易传播疾病，因此要及时消灭“三害”。灭蝇时应注意及时清除垃圾死角，厕所要及时打扫、消毒，彻底消除苍蝇滋生地。灭鼠可采用鼠夹、粘鼠板等方法，切记千万不要使用剧毒鼠药，以免污染水源，引起难以估计的后果。灭蚊关键是消除房前屋后、院落内盆罐等处积水，疏通沟渠，减少滋生地。

四要警惕各类传染病蔓延。洪水退去后一周左右是传染病暴发高峰。最易暴发的是肠道类传染病、接触类的传染病和病媒类传染病。对于肠道传染病来说，最主要的预防措施就是保障饮食、饮用水的洁净卫生；预防接触类的传染病要勤洗手，不要和他人共用脸盆、毛巾等个人卫生用具；对于病媒传染病来说，最重要的是消除蚊蝇滋生地，准备蚊帐、杀虫剂等减少蚊虫叮咬。

五要做到传染病早发现，早报告，早隔离，早治疗。每种传染病流行都有一个过程，第一时间发现是关键。除了广泛科普宣传教育，教会普通人群认识疾病，及时就诊外，专业巡诊尤其重要。可采用定期、不定期巡诊方式，做到传染病早发现，早报告，早隔离，早治疗，这样就能在早期切断传播链，阻止传染病传播流行。

此外，部分洪灾所处长江中下游地区是血吸虫病、钩端螺旋体病和破伤风的高发地带。抗洪抢险一线官兵和群众长时间在水中浸泡，存在一定的感染风险。因此，涉水时，一定要涂抹防护油膏、戴手套、穿胶靴、扎紧袖口裤腿，避免划伤肢体，并有效管理好被淹的家禽和牲畜。如果在洪水中被杂物划伤，要先使用干净水充分清洗伤口，消除伤口上可能附着的污物，之后尽量保证伤口干燥，使用碘酒或其他消毒用品对伤口消毒。如果是大型的、需要缝合的伤口，则应该及时前往医疗机构进行专业处理。另外浸泡过的衣物要及时更换，还要合理安排工作时间，避免长期高强度工作诱发疾病发生。要安排专业医务人员对集中居住场所定期或随时巡诊，做到传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗，避免疫情扩散。

(作者：秦恩强，系解放军总医院第五医学中心感染病医学部副主任医师，戴欣整理)