新型生物传感器可快速检测新冠病毒蛋白和抗体

美国科学家在最新一期《自然》杂志撰文称，他们设计出两款基于病毒蛋白的生物传感器，当与新冠病毒的组成成分或靶向该病毒的抗体混合时，传感器就会发光。这一突破有望实现更快、更广泛的新冠病毒检测。

目前，大多数医学实验室主要仰仗逆转录PCR（RT-PCR）技术来诊断新冠病毒感染。PCR技术可以放大病毒的遗传物质，使其可被检测出来。但这项技术需要专门的人员和设备，供应链短缺导致很多国家和地区的检测能力严重不足。

为了在不需要基因扩增的情况下直接检测出患者样本内的新冠病毒，华盛顿大学医学院蛋白质设计研究所所长大卫·贝克教授领导的研究小组利用计算机，设计出了一款生物传感器，可识别病毒表面的特定分子并与之结合，然后通过生化反应发光。

抗体测试可以揭示某人此前是否感染过新冠病毒，科学家们用此来追踪新冠肺炎的传播情况，但这种测试也需要复杂的实验室设备。

鉴于此，该研究团队还发明了另一款生物传感器，当与新冠病毒抗体混合时，这款传感器也会发光。而且，这款传感器不会对血液中的其他抗体——包括针对其他病毒的抗体产生反应，这对于避免假阳性非常重要。

贝克说：“我们已经在实验室证明，这些新传感器可以轻而易举地检测到模拟鼻腔液或血清样本中的病毒蛋白或抗体，接下来，我们将证明它们是否能可靠地用于诊断环境。”

研究小组还表示，除用于检测新冠病毒外，这些生物传感器还可用于检测其他人类蛋白，如Her2（某些乳腺癌的生物标志物和治疗靶点）和Bcl-2（在淋巴瘤和其他一些癌症中具有临床意义），以及针对乙肝的细菌毒素和抗体病毒等。（记者刘霞）