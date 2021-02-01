科普：乘火车飞机增加新冠感染风险？专家教你科学防护

一年一度的春运正式拉开序幕，需要乘坐火车、飞机回家的民众开始担心旅途中可能的新冠感染风险。那么使用公共交通工具真的会增加感染风险吗？如何科学有效防护？

由于新冠病毒会经呼吸道飞沫传播，人员密度大的全封闭空调列车会增加感染风险。中英研究人员在美国《临床传染病》杂志刊载的论文详细揭示了乘坐火车感染新冠的风险。在长途旅行中，乘客经常会离开座位去打水、上洗手间或走动放松。当乘客离开靠窗或中间座位时，同排其他乘客需要给其让道，这可能会增加面对面的密切接触，病毒也容易近距离传播。

中国科学院地理科学与资源研究所、英国南安普敦大学等机构研究人员通过流行病学调查和建模，分析新冠确诊病例及其密切接触者的数据。该研究显示，如果同趟火车乘客中有新冠病毒感染者，那么其邻座乘客被感染的可能性最高，平均为3.5%；同排乘客被感染的可能性为1.5%；在该感染者前后各3排、左右各5列范围内者，其感染新冠病毒的平均可能性是0.32%。

研究者还发现，上述感染风险会随着社交距离变远而降低，随着旅行时间变长而升高；平均每多1小时的共同旅行时间，感染风险会增加0.15%；如果坐在邻近新冠感染者的座位上，则每小时增加1.3%的感染风险。

研究人员建议，为降低感染风险，乘火车出行时，同一排至少间隔2个座位就座，旅行时间最多3小时为宜。座位消毒、出发前对乘客测温、勤洗手等措施有助降低新冠感染风险。

北京大学环境科学与工程学院生物气溶胶实验室负责人要茂盛1月31日接受记者采访时建议民众戴好口罩；尽量少触摸公共场所物品的表面；尽量避免去交通设施的卫生间；尽量通风；尽量用一只手触碰自己，另外一只手负责推拉门；与他人保持距离。

乘坐飞机是否也会增加感染新冠的风险呢？美国疾病控制和预防中心认为，民众在航空旅行时，需在安检排队和航站楼内耗费大量时间，可能会与其他人及物体表面密切接触，增加了新冠感染风险。不过，得益于飞机上的空气流通和过滤系统，大部分病毒和细菌很难在机舱里传播。但如果身处拥挤的机舱，就很难保持社交距离。人们在机舱里通常坐得很近且持续数小时，这增加了暴露于病毒中的风险。

国际航空运输协会的专家在《美国医学会杂志》网站上发表的文章认为，乘飞机旅行感染新冠的风险，一般比乘火车或在办公室、教室、超市里感染新冠的风险低。因为飞机上的空气流通速度远高于普通建筑内部，机舱中循环的空气一半来自舱外的新鲜空气，一半来自高效空气过滤器过滤过的舱内空气。与其他乘客的接触是可能的感染风险，不过座椅靠背部分发挥了物理隔离作用。

国际航空运输协会等组织的专家也给出了乘坐飞机的防护建议：戴好口罩；在感觉不适时尽量不出行；限制随身行李数量；与他人保持足够距离；及时向机组人员汇报其他乘客不舒服的情况；调节头顶上方空调出风口的风量至最大，并对着头部方向；尽量坐着不走动；频繁洗手或消毒，避免用手触碰面部。（记者彭茜）