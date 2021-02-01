1月31日黑龙江省新增22例新冠肺炎确诊病例 新增9例无症状感染者

人民网哈尔滨2月1日电 （王思迪）来自黑龙江省卫生健康委员会的消息，2021年1月31日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例22例（绥化市望奎县9例，哈尔滨市呼兰区6例，哈尔滨市利民开发区3例，哈尔滨市道里区2例，哈尔滨市南岗区2例）；当日新增治愈出院确诊病例7例。当日新增无症状感染者9例（绥化市望奎县6例，哈尔滨市呼兰区2例，哈尔滨市利民开发区1例）；当日解除无症状感染者医学观察17例。

截至2021年1月31日24时，全省现有确诊病例515例（危重型2例，重型20例，普通型341例，轻型152例）；现有无症状感染者531例。

上述所有新增确诊病例和无症状感染者均是在集中隔离医学观察期间及开展扩大核酸检测主动筛查中发现的，经当地专家组会诊后明确诊断，现已转至定点医疗机构进行隔离治疗或隔离医学观察。当地有关部门已对所有排查出的密切接触者落实管控措施。

提醒大家要严格遵守新冠肺炎疫情防控各项要求，一旦出现发热、咳嗽等症状，请及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。要提高个人防护意识，保持良好防疫卫生习惯。