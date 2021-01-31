国家食品安全风险评估中心：消费者采购食品时要注意五点

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冷冻食品和进口食品能否正常食用？国家食品安全风险评估中心回应

人民网北京1月31日电 （董童）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年和春节期间疫情防控有关情况。会上，国家食品安全风险评估中心副主任李宁表示，在疫情防控常态化下，人们的饮食生活与往年春节可能会有很大不同，亲朋好友外出聚餐的活动会大大减少，采购大量食物在家做饭和网购食品的可能性会大大增加。

李宁认为，消费者在采购食品时要注意五点：一是要正确佩戴口罩，做好个人防护；二是不到人多的地方扎堆购物，保持安全距离，要到正规商场、超市和市场采购新鲜食物，挑选食物时要避免用手直接接触冷冻食品；三是在购物过程中，不要用不干净的手触摸口、眼、鼻；四是在网购食品时，要特别注意到正规和信誉好的网络平台采购，在收到快递时，如果购买的是进口食品且不放心，可先用75%的酒精对外包装进行预防性消毒。在整个处理食品和外包装的过程中，要保持良好的手卫生，正确勤洗手，不要用不干净的手触摸口、眼、鼻；五是在加工环节，要做到食品安全“五要点”。